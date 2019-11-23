وسائل تعقيم الحمام والتخلّص من روائحه المزعجة!

السبت 23 نوفمبر 2019

تشكل روائح الحمام المزعجة أزمةً كبيرةً بالنسبة إلى ربة المنزل، لاسيما في حضرة الضيوف والغرباء.



ولتلافي هذه الأزمة ولتكون رائحة الحمام جميلة ومنعشة على الدوام، يمكن استخدامم بعض المكونات والمقادير الموجودة في المطبخ، لتكون وسيلتك الطبيعية لتعقيم الحمام والتخلّص من روائحه المزعجة، وهي:

-عصير الليمون الحامض: ضع عصير ثمرة ليمون حامض في كرسي الحمام وأغلق الغطاء، ثم على أرضية الحمام وأغلق الباب، انتظر بعض الوقت قبل شطف العصير بالماء النظيفة.

-صودا الخبز: أضف القليل من صودا الخبز إلى دلو ماء نظيفة، امسح أرضية الحمام وكرسيه بالمزيج بمعدل مرتين في الأسبوع حتى تتخلّص من الروائح.

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-الخلّ: استعمل الخلّ الأحمر أو خل التفاح لتنظيف حمامك، فرائحة الخلّ القوية كفيلة في إزالة البقع والترسبات من المغطس والزوايا الأخرى.

-الماء والصابون: استعمل الماء مع القليل من الصابون المعطّر لتُنظّف حمامك وبالأخص كرسيه حيث تتجمّع البكتريا المسببة للروائح.

-الزيوت الأساسية: عليك استعمال الزيوت لتنظيف أرضية الحمام وكرسيه، فعطرها القوي سيُساعد في التخلّص من كل رائحة مزعجة!

مع العلم أنّ المكونّات السابقة ليست قوية كمواد التنظيف الكيمائية وقد تستغرق وقتاً أطول لتُعطي النتيجة المرجوّة، لكنها بالتأكيد تجعل الحمام براق وذي راحة منعشة، بفضل خصائصها الطبيعية لمحاربة الروائح والبقع والأوساخ العنيدة.