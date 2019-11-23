السبت 23 نوفمبر 2019

بالإمكان الكشف عن أبرز معالم شخصيتك وطباعك من خلال شكل جبينك فقطّ، وهذه هي تفاصيل النقاط الشخصية التي يفضحها كلّ شكل جبين:



1- الجبين العريض: شخصية إجتماعية إلى أقصى الحدود وتحب الإختلاط مع الناس، شخصية ذكية ومتفهّمة، محبوبة من قبل الجميع، وبالأخص من يكبرونك سناً!

2- الجبين الضيق: شخصية منغلقة بعض الشيء على نفسها، تميل لقضاء الوقت بمفردها، تمتلك نظرة خاصة وفريدة لمختلف الأمور الحياتية وتكره أن تكون نموذجية وأن تتصرّف مثل الآخرين.

3- الجبين بزوايا حادّة: شخصية عنيدة بإمتياز، قد تؤذي الأشخاص من حولها من دون معرفة أو قصد من خلال الكلام القاسي أو الأفعال، تميل هذه الشخصية قليلاً إلى الأنانية، ولا تحب الإعتراف بأخطائها.

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4- الجبين المستقيم: شخصية تعمل بجهد وتنكبّ على ما يطلب منها، تكره الخسارة إلى حدّ كبير، ومن أجل تحقيق الربح لا بدّ من الإصرار بشراسة وعدم الإستسلام على الإطلاق.

5- الجبين المتقوس: لا يمكن التنبؤ بتصرفات هذه الشخصية، إذ تنفعل بشكل مختلف حسب مشاعرها والظروف التي تحيط بها. شخصية تتمتع بذكاء حاد وتجيد الإختلاط بالآخرين.

6- الجبين على شكل M: تتمتع بمخيلة خصبة للغاية، وتعيش في عالمك الخاص، إجمالاً ينذهل الآخرون وينجذبون إلى حسّ الدعابة العالي لديك.

7- الجبين على شكل بركان: شخصية لطيفة وحساسة للغاية، تتعاطف مع الآخرين، لا تحب القيادة وإستلام زمام الأمور بل تفضّل البقاء على الحياد ووراء الكواليس، عندما تحب أحدهم، تنجرف إلى أقصى الحدود، ولا تمانع من التضحية بالنفس من أجله.