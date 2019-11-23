ما هو المكان الأنسب لحفظ البيض؟

السبت 23 نوفمبر 2019

جرت العادة منذ سنوات تخزين بيض الدجاج الطازج في البراد أو الثلاجة للحفاظ على طعمه والتخفيف من خطر الإصابة بالتسمّم الغذائي أو التقاط بكتريا السالمونيلا عند استهلاكه.



ولكنّ بعض علماء اليوم يعترضون على هذه الطريقة في التخزين ويؤكّدون في دراسة صدرت حديثاً بأنها غير صحية ولا بدّ من استبدالها بطريقة التخزين على حرارة الغرفة للأسباب التالية:

-يُمكن لحفظ البيض خارج البراد أن يمنع عنه التعفّن والتخثّر اللذين يُمكن أن يطاولا البيض المخزّن على درجة حرارة منخفضة داخل الثلاجة عند إخراجه للاستعمال.

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-يُمكن لحفظ البيض الطازج في البراد، ثم تركه على حرارة الغرفة من أجل استعماله، أن يؤدي إلى تكثّفه، الأمر الذي يمكن أن يعزّز نمو البكتريا على قشرته مع احتمال انتقالها إلى داخله الذي يُمسي غير صالح للاستهلاك.

-يُمكن لحفظ البيض خارج البراد أن يُسهّل عملية استخدامه في إعداد وصفات الخبز المختلفة، فبياضه على خلاف بياض البيض البارد، سهل الخفق وممتاز لكيك رخم وكثيف القوام.

إن كان البيض طازجاً جداً وغشاؤه كاملاً، فالأفضل عدم تخزينه في البراد على درجة حرارة منخفضة.

ومن الجدير بالذكر أنّ البيض المحفوظ على حرارة الغرفة لا يدوم أكثر من 10 أيام مقارنةً بـ30 إلى 45 يوماً للبيض المخزّن في الثلاجة، ومن هنا تأتي ضرورة شراء المخزون الذي يلزم من البيض أسبوعاً بأسبوع.