استراتيجيات تساعد على تغيير عادة إهمال وجبة الإفطار.. فما هي؟

السبت 23 نوفمبر 2019

تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، ويتمتع الذين يتناولون وجبة إفطار صحية ومتوازنة بتركيز ونشاط جسماني أفضل من الذين يتجاهلونها، كما أن الذين يتناولون طعام الإفطار أكثر قدرة في التحكم في أوزانهم، وضبط مستويات الكوليسترول لديهم.



وهناك استراتيجيات تساعد على تغيير عادة إهمال وجبة الإفطار وهي:

1. عود نفسك على تناول وجبة الإفطار، ويمكن أن تبدأ بشكل تدريجي، إبدأ بتناول ولو قطعة من الفاكهة، وأضف مكونات أخرى بالتدريج.

2. اكبح نفسك وميلك للسكريات، وتناول وجبة صحية، يمكنك أن تجرب التوست الفرنسي، استخدم الخبز الكامل، وأغمسه في خليط من بياض البيض والقرفة والفانيليا، قم بقلي الشرائح في آنية لا يلتصق بها الطعام، ثم أضف شريحة رقيقة من التفاح مع شراب التفاح غير المحلى، وبعض التوت أو شرائح الموز.

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3. استعد مسبقاً، وخصوصاً إذا كنت تهرول في الصباح، جهز كل ما يمكنك تجهيزه في المساء، جهز الأطباق والملاعق، اغسل الفاكهة وجهزها، ولا تحصر نفسك في الخيارات التقليدية، وفكر في خيارات أخرى.

4. احمل طعامك معك وأنت ذاهب للعمل.

5. قسم وجبة الإفطار إذا كان وقتك ضيقاً، أو إذا كنت لا تجد في نفسك الرغبة في تناول كل الوجبة صباحاً.

6. غير نظامك بالتدريج، فإذا كنت سابقاً لا تتناول وجبة الإفطار مطلقاً، فمن المفيد أن تبدأ بتناول قطعة من الفاكهة صباحاً، وعندما تعتاد هذا الأمر أضف المزيد من الأصناف لوجبتك.

عندما تشعر برغبة في إهمال طعام الإفطار، تذكر أن الإفطار الجيد يحميك من الإحساس بالجوع الشديد، لذا جنب نفسك الإفراط في تناول الطعام بالحرص على تناول وجبة إفطار متوازنة وصحية.