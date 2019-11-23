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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علاقة الشوكولاتة والبابونج بوقف السرطان! والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
أظهرت نتائج مفاجأة لتقرير حديث، أن مضادات الأكسدة تساعد على وقف الجذور الحرة المسببة للسرطان، وتوجد في بعض الأغذية أبرزها البابونج والشيكولاتة، حيث إن الشيكولاتة قد تساعد على إفراز "الاندورفين بيتا" في الدماغ والتي تقلل من الشعور بالتوتر، إضافة إلى أنها من أفضل مضادات الأكسدة التي تحمى من السرطان وبعض الأمراض الأخرى.
وأفاد الخبراء في تقرير نشر على موقع "هيلث" الأمريكى، أن البابونج هو بمثابة مهدئ، حيث يفضل شربه قبل النوم، حيث إنه يرفع من الحمض الأمينى "جليسين" والذي يساعد على تهدئة الجهاز العصبي.
ولكن وجد الخبراء أن البابونج يزيد أيضاً من مستويات مادة تسمى حمض هبيوريك، التي تساعد على مكافحة العدوى وهى مادة فائقة الأهمية للوقاية من السرطان.
وأشار الخبراء إلى أن شرب شاي البابونج بعد الأكل قد يساعد أيضاً على انتظام عمل الجهاز الهضمي ومعالجة اضطراباته مثل تقلصات المعدة والإمساك والأعراض الشائعة المرتبطة بالتوتر مثل القولون العصبى (IBS).
وأوضح الخبراء أن التوتر يزيد من الرغبة الشديدة لتناول الحلويات، والأطعمة الدهنية، وعندما يحدث هذا يفضل تناول بعض الشوكولاتة الداكنة.
وأظهرت الأبحاث أن قالب من الشيكولاتة 40 جراماً يومياً يمكن أن يساعد فى الحد من الإجهاد والتوتر.
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