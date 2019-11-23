دراسة: القهوة ومشروبات الطاقة قد تدمر جمال ابتسامتك

السبت 23 نوفمبر 2019

الأسنان لؤلؤك الطبيعي، وعنوان ابتسامتك، ودليل ثقتك بنفسك، وحتى تظل هذه الثقة إلى الأبد عليك ألا تناولي نظاماً غذائياً سيئاً بشكل مستمر، يمكن أن يؤثر في أسنانك مع مرور الوقت، فهناك أنواع من المشروبات، عليك تناولها باعتدال للحفاظ على بياضها وقوتها.



إن احتواء القهوة على الكافيين ليس السبب الوحيد الذي يجعلها مسببة للشيخوخة، فهي أيضاً سيئة على الأسنان، ويمكن للمشروبات الحمضية أن تصنع مسامات مجهرية على سطح مينا الأسنان، ما يسبب تآكلاً مع الوقت. ليس عليك التخلي عنها: فقد أظهرت الدراسات أن للقهوة فوائد صحية عديدة، من ضمنها ارتباط محتمل بين القهوة – الكافيين وانخفاض احتمال الإصابة بسرطان الجلد. كل ما عليك فعله، هو تناول كوب من الماء بعد فنجان القهوة. ويمكن للعلكة الخالية من السكر أن تخفف من تغيير اللون الذي يصيب الأسنان.

Advertisements

مشروبات الطاقة

يمكن لمشروبات الطاقة أن تعطيك شعوراً بالنشاط والحيوية كحيوية الأطفال، لكن أثرها في الأسنان بعكس ذلك تماماً. في الحقيقة، تتجرد الأسنان التي تتعرض إلى مشروبات الطاقة من المينا، كما وجد أن مشروبات الطاقة تحتوي على أحماض أكثر من المشروبات الرياضية. "تذكري أن الأحماض تجعل أسنانك أكثر عرضة للبقع". إذا كنت في حاجة ماسة إلى مشروب الطاقة، تناوليه عبر قصبة شرب، كلما قل احتكاك الأحماض بالأسنان كان أفضل.