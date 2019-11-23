القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجتمع أعضاء مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، في 25 نوفمبر الجاري بمونتريال في كندا، لانتخاب رئيس جديد للمنظمة من بين ثلاثة مرشحين تتقدمهم الكابتن عائشة الهاملي، أول امرأة تمثل الإمارات في مجلس المنظمة وأصغر المرشحين سنا، وأول امرأة ترأس مجلس "إيكاو" في حال فوزها بالمنصب.
وتتمتع مرشحة الإمارات عائشة الهاملي بخبرات كبيرة تؤهلها للفوز بمنصب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، بالإضافة إلى كونها مرشحة إماراتية تمثل المنطقة في المنظمة، واحترامها لمبدأ الحيادة المُتَّبع في نظام منظمة الأمم المتحدة والعمل لصالح جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني.
الهاملي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع النقل الجوي على مستوى العالم كون النقل الجوي حافزا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر عائشة الهاملي.. أول إماراتية مرشحة لرئاسة "إيكاو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.