عائشة الهاملي.. أول إماراتية مرشحة لرئاسة "إيكاو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجتمع أعضاء مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو"، في 25 نوفمبر الجاري بمونتريال في كندا، لانتخاب رئيس جديد للمنظمة من بين ثلاثة مرشحين تتقدمهم الكابتن عائشة الهاملي، أول امرأة تمثل الإمارات في مجلس المنظمة وأصغر المرشحين سنا، وأول امرأة ترأس مجلس "إيكاو" في حال فوزها بالمنصب.

وتتمتع مرشحة الإمارات عائشة الهاملي بخبرات كبيرة تؤهلها للفوز بمنصب رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، بالإضافة إلى كونها مرشحة إماراتية تمثل المنطقة في المنظمة، واحترامها لمبدأ الحيادة المُتَّبع في نظام منظمة الأمم المتحدة والعمل لصالح جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني.

الهاملي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة لقطاع النقل الجوي على مستوى العالم كون النقل الجوي حافزا مهما لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.