الحصبة تقتل 20 في جزيرة ساموا.. وأستراليا ترسل فريقا طبيا

ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالحصبة في جزيرة ساموا الواقعة بالمحيط الهادئ إلى 20 حالة معظمها بين أطفال صغار خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد 8 أيام من إعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار الوباء.

وقالت الحكومة، الجمعة، إنها حددت 1644 حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة، أي أكثر من المثلين خلال الأسبوع الأخير، وارتفاع الوفيات من 6 حالات إلى 20 حالة.

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وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان، أن بلادها قررت إرسال فريق متخصص من الأطباء والممرضين مزود بالمعدات والإمدادات اللازمة إلى جزيرة ساموا وكذلك خبراء في مجال الصحة العامة.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" التابعة للأمم المتحدة أن طواقمها قدمت 110.500 جرعة من‭‭ ‬‬لقاحات التطعيم ضد الحصبة الأسبوع الماضي، بعد انتشارهم في أنحاء الجزيرة لتعزيز جهود المنظمة للتطعيم الإلزامي.

وأضافت أنها تعمل أيضا مع حكومات الدول الصغيرة الأخرى بالمحيط الهادئ للمشاركة في حملات تطعيم وتطوير خطط‭‭ ‬‬التأهب لمكافحة التفشي في المنطقة.