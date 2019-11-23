- 1/2
- 2/2
رويترزالسبت 2019/11/23 01:51 م بتوقيت أبوظبي
لقاح الحصبة - أرشيفية
ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالحصبة في جزيرة ساموا الواقعة بالمحيط الهادئ إلى 20 حالة معظمها بين أطفال صغار خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد 8 أيام من إعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار الوباء.
وقالت الحكومة، الجمعة، إنها حددت 1644 حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة، أي أكثر من المثلين خلال الأسبوع الأخير، وارتفاع الوفيات من 6 حالات إلى 20 حالة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، في بيان، أن بلادها قررت إرسال فريق متخصص من الأطباء والممرضين مزود بالمعدات والإمدادات اللازمة إلى جزيرة ساموا وكذلك خبراء في مجال الصحة العامة.
وذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" التابعة للأمم المتحدة أن طواقمها قدمت 110.500 جرعة من لقاحات التطعيم ضد الحصبة الأسبوع الماضي، بعد انتشارهم في أنحاء الجزيرة لتعزيز جهود المنظمة للتطعيم الإلزامي.
وأضافت أنها تعمل أيضا مع حكومات الدول الصغيرة الأخرى بالمحيط الهادئ للمشاركة في حملات تطعيم وتطوير خطط التأهب لمكافحة التفشي في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصبة تقتل 20 في جزيرة ساموا.. وأستراليا ترسل فريقا طبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.