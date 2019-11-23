آلام الظهر قد تكون إشارة على وجود مرض أخطر وتتطلب زيارة الطبيب

يمكن أن يصاب المرء بآلام الظهر والغثيان في وقت واحد في كثير من الأحيان، فوجود مشكلة في المعدة يؤدي في بعض الأحيان إلى آلام الظهر. حتى القيء يمكن أن يسبب الألم والتوتر في الظهر.

لكن قد يكون الألم الذي يصل من المعدة إلى الظهر إشارةً على وجود مشكلة في عضو آخر مثل الكبد أو الكلى.

وبحسب ما نشر موقع Medical News Today، فيما يلي أسباب وأعراض آلام الظهر والغثيان، ومتى يجب عليك زيارة الطبيب، وبعض خيارات العلاج.

أسباب آلام الظهر والغثيان

1- فيروس في المعدة أو التسمم الغذائي

يسبب التهاب المعدة والأمعاء الألم والالتهابات في المعدة نتيجة للعدوى.

يمكن أن تسبب عدة أنواع مختلفة من العدوى التهاب المعدة والأمعاء، بما في ذلك عدوى نوروفيروس والأمراض التي تنقلها الأغذية مثل السالمونيلا.

قد يعاني الشخص المصاب بالتهاب المعدة والأمعاء بتشنج شديد في المعدة ينتقل إلى الظهر. في بعض الأحيان، قد تؤدي هذه الحالة إلى القيء بشدة وبكثرة، ما يخلف آلاماً في عضلات المعدة والظهر.

بعض العلاجات المنزلية التي يجب تجربتها تشمل قصر النظام الغذائي على الأطعمة غير الحريفة، والأطعمة سهلة الهضم مثل خبز القمح كامل الحبة لتخفيف القيء، وشرب الكثير من الماء لمنع الجفاف.

عادة ما يشفى التهاب المعدة والأمعاء من تلقاء نفسه، لكن ينبغي على الشخص زيارة الطبيب إذا:

• لم يستطع الحفاظ على الطعام في معدته ويتقيأ باستمرار.

• ظهرت عليه أي أعراض للجفاف، مثل العيون الغائرة.

• استمرّ في التقيؤ لمدة أطول من 24 ساعة.

2- أمراض الكبد

أمراض الكبد يمكن أن تسبب الغثيان وآلام الظهر. في معظم الحالات يبدأ الألم في الجزء العلوي الأيمن من المعدة، ثم ينتقل إلى الظهر.

قد تسبب أمراض الكبد مثل تليف الكبد وسرطان الكبد ألماً يزداد سوءاً باضطراد على مدار عدة أشهر.

على النقيض من ذلك، يمكن أن يسبب مرض المرارة ألماً يزداد سوءاً أو ألماً مفاجئاً. توجد المرارة تحت الكبد في الجزء العلوي الأيمن من البطن. قد يعاني الشخص المصاب بنوبة ألم في المرارة بألم حاد في الجزء العلوي من البطن، خاصة بعد الأكل.

ليس من الآمن علاج أمراض الكبد في المنزل. يجب على الشخص الذي يعاني من هذه الأعراض إما زيارة الطبيب أو الذهاب إلى غرفة الطوارئ.

3- التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس هو حالة مرضية يصاب فيها البنكرياس بالتهاب، والالتهاب يمكن أن يكون إما مزمناً أو حاداً.

قد يسبب التهاب البنكرياس الحاد غثياناً مفاجئاً، وكذلك ألماً في الجزء العلوي من البطن ينتقل إلى الظهر.

تشمل الأعراض الأخرى:

• انتفاخاً أو ألماً في المعدة.

• تسارع ضربات القلب.

• حمى.

• حركات الأمعاء التي تسبب لون براز طباشيرياً أو فاتح اللون.

التهاب البنكرياس مرض خطير يهدد الحياة. يجب ألا يحاول الشخص المصاب بأعراض التهاب البنكرياس علاجه في المنزل. إنه بحاجة إلى طلب الرعاية الطبية الطارئة.

4- حصى الكلى أو التهاب الكلى

تقع الكلى على جانبي منتصف الظهر، والشعور بالألم في هذه المنطقة، خاصة إذا كان في جانب واحد، قد يشير إما إلى حصى في الكلى أو إلى التهاب في الكلى. قد يصاب الشخص أيضاً بالغثيان، وقد يصاب بألم ينتقل إلى الفخذ.

تمر العديد من حصوات الكلى من تلقاء نفسها عبر الحالب إلى المجرى البولي، حيث تذوب هناك وتخرج مع البول، لكن من المهم التماس الرعاية الطبية لتقييم الحالة.

يمكن للطبيب أيضاً وصف دواء للقضاء على الألم.

التهابات الكلى خطيرة للغاية، ويمكن أن تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم. وقد تشمل أعراض عدوى الكلى:

• ظهور أعراض الحمى.

• القشعريرة.

• صعوبة في التبول أو يعاني المريض من الألم عند التبول.

في معظم الحالات يصف الطبيب المضادات الحيوية.

5- القرحة

القرحة هي قطع في غشاء الجهاز الهضمي. قد تظهر في المعدة أو الأمعاء أو غيرها من أعضاء الجهاز الهضمي.

هذه الجروح يمكن أن تنزف وتسبب ألماً شديداً، وخاصة بعد تناول وجبة.

بعض الأشخاص المصابين بالقرحة يعانون من الغثيان والألم بعد تناول الطعام. لا تسبب معظم القرح ألماً في الظهر، لكن القرح العميقة وتلك القريبة من الظهر قد تسبب آلام الظهر.

لتخفيف آلام القرحة يمكن للمصابين تجربة:

• تناول مضادات الحموضة.

• إجراء تغييرات في نظامهم الغذائي.

• تغيير وضعية الجسم بعد الأكل.

من المهم أن تزور طبيباً لعلاج الألم المصاحب للقرحة. قد يوصي الطبيب بتناول وصفة طبية دوائية. سيكون الطبيب أيضاً قادراً على استبعاد الأسباب الأخرى مثل التهاب البنكرياس.

6- مرض التهاب الرتج

مرض التهاب الرتج يسبب ظهور حويصلات صغيرة في بطانة القولون. إنه شائع للغاية، خاصة مع التقدم في العمر.

قد يصاب بعض الأشخاص بنوع من الالتهاب يسمى التهاب الرتج. يحدث هذا عندما تصبح الحويصلات ملتهبة. هذه الجيوب المرضية قد تسبب التهابات مؤلمة.

لا يصاحب مرض التهاب الرتج دائماً أعراضٌ. ومع ذلك، إذا حدثت، فقد تشمل الأعراض:

• آلاماً في المعدة.

• ألماً ينتقل إلى الظهر أو الفخذ.

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• إسهالاً.

• إمساكاً.

• تورماً في المعدة.

إذا لم يلتمس الشخص المصاب علاجاً، فقد يتسبب التهاب الرتج في حدوث نزيف، وقد يؤدي إلى ثقب في جدار القولون.

لهذا السبب، يجب على أي شخص يعاني من آلام في الظهر أو مشكلات في المعدة أو غثيان زيارة الطبيب.

متى يتعين عليك زيارة الطبيب؟





قد يكون من الصعب معرفة سبب الغثيان وآلام الظهر. لذلك من الأفضل توخي الحذر إذا كانت الأعراض متفاقمة.

يجب على الشخص استشارة الطبيب إذا تعرض لأي من الأعراض التالية:

• الغثيان الذي يستمر لعدة أيام أو يزداد سوءاً تدريجياً.

• ألم في الجزء العلوي الأيمن من المعدة.

• ألم شديد في المعدة أو حكة أثناء الحمل.

• آلام في المعدة تزداد سوءاً بعد الوجبات أو تتبع نمطاً محدداً على مدار أيام أو أسابيع.

يجب أن يذهب الشخص إلى غرفة الطوارئ إذا واجهته:

• أعراض التهاب البنكرياس، مثل شحوب البراز أو آلام في المعدة والحمى.

• ألم شديد في المعدة يشعر بأنه لا يطاق.

• أعراض حصى الكلى، مثل آلام الظهر الشديدة التي تنتقل إلى الفخذ.

العلاجات

العلاج المناسب يعتمد على سبب الألم. بعض خيارات العلاج المنزلي تشمل:

• تناول المزيد من الألياف.

• تغيير النظام الغذائي.

• شرب الكثير من الماء.

• تناول وجبات أصغر أو تقسيم الوجبات الأساسية.

• تجنب بعض الأطعمة، مثل الأطعمة الدهنية أو الحمضية.

قد يوصي الطبيب بمجموعة من العلاجات، بما في ذلك:

• تناول دواء للقرحة.

• الخضوع لعملية جراحية لعلاج التهاب الرتج.

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• الذهاب إلى المستشفى، حتى يتمكن الأطباء من مراقبة أعراض التهاب البنكرياس.

• تلقي السوائل في الوريد.

• الخضوع لعملية جراحية لإزالة حصوات المرارة.

الحمل

يزيد الحمل من احتمال حدوث كل من الغثيان وآلام الظهر.

هرمون الحمل المسمى «موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية» يسبب مجموعة واسعة من الأعراض في الأشهر الثلاثة الأولى، التي تمتد في بعض الأحيان إلى الثلث الثاني من الحمل.

أحد الأعراض الأكثر شيوعاً هو الغثيان مع أو بدون قيء. بعض النساء يلاحظن أيضاً زيادة في آلام الظهر.

مع تقدم الحمل، يسبب الرحم والجنين المزيد من الضغط على الجسم.

قد تصاب النساء بألم في الظهر من جراء هذا الضغط الزائد، أو من زيادة الوزن أثناء الحمل.

في وقت لاحق من الحمل، تعاني بعض النساء من الغثيان بسبب ضغط الرحم على الأعضاء.

قد يكون الغثيان وآلام الظهر أثناء الحمل مزعجين ومرهقين، لكن لا يشيران عادة إلى مشكلة خطيرة.

ومع ذلك، في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل تصاب بعض النساء بحالة كبدية تسمى ركوداً صفراوياً.



تشمل بعض أعراض الركود الصفراوي:

• الغثيان أو فقدان الشهية.

• ألماً في الجزء العلوي الأيمن من المعدة.

• بولاً داكن اللون.

• اصفرار العين أو الجلد.

• آلاماً في المعدة تنتقل إلى الظهر.

أكثر الأعراض شيوعاً وملاحظةً في الركود الصفراوي هي الحكة. يجب على النساء اللائي يعانين من حكة شديدة للغاية مع ألم في الظهر أو غثيان زيارة طبيب.

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