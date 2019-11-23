يستخدم مع ماء الإستحمام ملح "إبسوم" يخفف آلام المفاصل وعظام الجسم

تُعتبر إضافة ملح “إبسوم” إلى ماء الاستحمام بمثابة الاستخدام الأكثر شيوعاً. ويكون الهدف من هذه الخطوة تخفيف آلام العضلات والمفاصل والعظام بعد إجهاد يوم عمل شاق. ويستطيع جلد الإنسان امتصاص هذا الملح الذي يحتوي على خواص تمنع توصيل الإشارات العصبية للأوجاع والآلام. ولملح “إبسوم” فوائد عديدة، أهمها: * تخفيف أوجاع التهاب المفاصل. * تخفيف الإكزيما. * علاج تأثير لسعات النحل. * تقشير البشرة وتنظيف الجلد من الزوائد. اقرا ايضاً: فوائد ورق الغار في الوقاية من السكري والتهاب المفاصل Advertisements * تخفيف وعلاج حروق الشمس. * يعمل ملح “إبسوم” كمليّن لتخفيف الإمساك. * استنشاق الماء المغلي بملح “إبسوم” يفتح انسداد الأنف الذي يسببه التهاب الجيوب الأنفية. * يعالج ملح “إبسوم” الملح فطريات القدم. قد يهمك ايضا: دراسة جديد تؤكد أن المصابين بـ"التهاب المفاصل" أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب عادات يومية خاطئة تفسر أسباب شعور الشباب بألم أسفل الظهر

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