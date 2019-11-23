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شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات سليمة للعمل على تنظيف الرئتين والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
يعد التدخين احد اهم الاشياء المسئولة عن تهديد امن و سلامة الرئتين , و تعرضهم للاصابة للعديد من الامراض الخطيرة التي قد تؤدي الى الموت , و لكن لم يعد التدخين وحده هو الخطر الوحيد الذي يهدد سلامة الرئتين , في ظل وجود هذا الكم من التلوث البيئى الذي يحيط بنا اليوم من كل جانب في حياتنا اليومية .
فيما يلي طرق و خطوات سليمة للعمل على تنظيف الرئتين خلال ثلاثة ايام فقط , و بداية ننصح بعدد من الامور التالية :
أولا : ان يتم البعد نهائيا عن تناول اي منتجات للالبان قبل البدء في البرنامج , بسبب تجنب الاصابة باي نوع من انواع البكتيريا .
ثانيا : عدم القيام بأي من الاعمال الشاقة و التي تؤدى للضغط على الرئتين .
و اليكم البرنامج الصحي لتنظيف الرئتين خلال ثلاثة أيام :
في اليوم الاول : تناول فنجان من الشاي قبل النوم مباشرة , حيث يعمل على اطلاق السموم من الجسد .
في اليوم الثاني : يتم عصر عدد 2 ليمونة على كوب من الماء , و يتم تناوله قبل الافطار , على ان يتم كوب من عصير الاناناس او الجريب فروت بعد الافطار مباشرة , خلال وجبة الغداء يتم شرب العصائر الغنية بالبوتاسيوم و التي تعمل على تنشيط خلايا الجسم و بالتالي فهى تسرع من عملية تطهير الجسم من السموم .
و قبل النوم مباشرة يفضل شرب كوب من التوت البري و الذي يقى الرئتين تماما من خطر الاصابة بالسرطان .
و يكرر بهذا النظام و الروتين , خلال اليوم الثالث لتحصل بعدها على رئتين نظيفتين خالية من التلوث و الشوائب .
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