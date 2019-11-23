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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح.. لهذا السبب لن تستخدمي "السكاتة" لطفلك بعد اليوم! والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
تتسبب "السكاتة" االتي تستخدم لإلهاء الأطفال في تأخر النطق لدى الطفل وتأخر القدرة على الحديث وفهم واستخدام اللغة بالشكل المتعرف عليه،
هذا ما جاء في دراسة كندية نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وكشفت الدراسة أن "السكاتة" تعوق حركة طرف اللسان لدى الطفل، فلا يستطيع بعد ذلك نطق حرف "D" ولا يستطيع تمييزه ولكن في حال تحرّر لسانه يمكنه أن يميّز الحرف وينطقه.
كما وجدت الدراسة أن الأطفال الذين يلعقون أصابعهم، هم أيضاً معرّضون لتأخر النطق.
ويذكر أن مرض تأخر النطق لدى الأطفال سببه إصابة للسلسلة الكلامية تظهر على مستوى الإنتاجات اللفظية للطفل، فيتأخر في البدء بنطق كلمة ذات معنى في الوقت المفروض لذلك وينتج عنه قصور في تنظيم و تركيب الكلام والتحدث بجمل غير مفيدة واستخدام الكلمات والأفعال والضمائر في أماكن غير مناسبة لها.
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