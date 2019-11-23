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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف.. فاكهه واحده تخلصك من الكرش الي الابد والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
أصبح "الكرش "من أكثر من المشاكل المنتشره بشكل كبير في عصرنا هذا وخاصه الرجال وتراكم الدهون في هذه المنطقه يسبب الكثير من المشاكل الجسديه والنفسيه فهو يعطى منظر غير لائق وسوف نتعرف سوياً علي نوع فاكهه جميل جداً نحبه كثيرا ويساعدنا في التخلص من مشكله الكرش نهائياً.
وهذه الفاكهه هي الرمان وذكرت هذه الفاكهة فى القران الكريم فى اكثر من موضع الامر الذي يؤكد بان لها فوائد عظيمه للانسان.
وقد أكدت دراسة غربية انه لكى يتم التخلص من مشكلة الكرش نهائياً يجب أن تشرب كوب من عصير الرمان يومياً لان لديه قدره عجيبه علي تفتيت الدهون المتراكمه في منطقه البطن وقد قام بعض الاطباء بعمل دراسه علي عصير الرمان وجدوا انه بالمواظبه علي شرب كوب واحد يوميا من عصير الرمان ولمده شهر يخلصك من الكرش نهائياً لانه يساعد علي تقليل الحمض الشحمى الموجود في منطقه البطن الذي يسمى نيفا بالاضافه الي أن عصير الرمان يساعد علي خفض ضغط الدم والوقايه من امراض القلب.
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