نصائح لمساعدتك على التكيّف مع التواصل بفعالية مع مدير جديد

السبت 23 نوفمبر 2019

هل استقال مديرك السابق وتم تعيين بديلاً عنه؟ هل هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها لتوديع مديرك واستقبال مدير جديد؟ هل تشعر بالخوف والقلق من عدم تمكّنك من بناء علاقة مهنية متينة مع مديرك الجديد وبدأ شعورك بالأمان الوظيفي يقل شيئاً فشيئاً؟



من الطبيعي أن تشعر بالخوف والارتياب نتيجة استقالة مديرك القديم والاضطرار لاستقبال مدير جديد. فمعظمنا يكره التغيير ويخشى مواجهته. ولكن التغيير هو أمر واقع، فهو يحدث شئنا أم أبينا، والأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به هو إما تقبله أو السماح له بتدميرنا وهزمنا.

يقدم لك الخبراء في ما يلي بعض النصائح لمساعدتك على التكيّف مع التغيير والتواصل بفعالية مع مدير جديد:

1. تقبّل مديرك الجديد

لا تقلق كثيراً حيال التعامل مع المدير الجديد. صحيح أن الاضطرار لتوديع مديرك السابق ليس أمراً سهلاً على الاطلاق، إذ سيجعلك حتماً تشعر بعدم الأمان الوظيفي وخصوصا إن كانت علاقة العمل بينكما علاقة متينة ومبنية على أساس الثقة والاحترام. ولكن تذكر أنك عندما التحقت بالعمل في بادئ الأمر كان شعورك مماثلاً تجاه مديرك السابق، ومن ثم بدأت العلاقة تتحسن وتمكنتما من الإنسجام في العمل مع الوقت. لذا، كن منفتحاً ومتقبلاً لكل جديد، فقد يكون مديرك الجديد أفضل من المدير السابق. فقد صرّح 70 في المئة من المشاركين في استبيان حول "التزام الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، نيسان 2014، بأنه يمكنهم التواصل بفعالية مع مدرائهم حيث يستطيعون مخالفة رأي مديرهم في العمل دون الخوف من مواجهة المشاكل.

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2. ضع نفسك مكان مديرك الجديد

إن كنت تشعر بالقلق أو الخوف، حاول تخيّل شعور مديرك الجديد. فأنت سيتعيّن عليك التكيف مع شخص واحد انضم الى الشركة، بينما هو عليه التكيّف مع كل من مديره الجديد ومقابلة كافة الموظفين في الشركة، والتأقلم مع الوظيفة والشركة الجديدة وبيئة العمل فيها. لذا، حاول النظر الى الأمور من وجهة نظر مديرك، فقد تحتاج الى إحداث تغيير بسيط في أسلوبك، وأولوياتك، ونظرتك الشخصية للأمور وتوقعاتك كي تستطيع التأقلم معه على المدى البعيد.

3. تجنّب الحكم المسبق عليه

قد يكون الانطباع الأول صادقاً في بعض الأحيان، ولكن الحكم المسبق على الأشخاص قد يؤدي الى بداية خاطئة ويزيد الأمور سوءاً، وأنت بغنى عن ذلك. فلن ترغب بالتأكيد في تدهور العلاقة بينك وبين مديرك منذ البداية من خلال الحكم المسبق على شخصيته، والنظر اليه بطريقة سلبية وعدم تفهم موقفه. والخبر السار أن استبيانا حول "القيم، والأخلاقيات والنزاهة في مكان العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أشار الى أن 48 في المئة من المهنيين في المنطقة صرّحوا بأن مديرهم في العمل يتمتع بمستوى عالٍ من الأخلاق والنزاهة.

4. تصرّف بأسلوب مهني

من الضروري جداً التمتع بموقف ايجابي والتصرف بأسلوب مهني منذ اللقاء الأول، فهو بالنهاية مديرك ومن مصلحتكما أن تكون علاقة العمل بينكما متينة ومبنية على أساس الثقة والاحترام المتبادل. على الأرجح، سيحتاج مديرك الجديد الى مساعدتك ودعمك في البداية. كن مستعداً دوماً لمد يد العون واقترح مساعدته حين تشعر بأنه يحتاج الى ذلك.

5. تكيّف مع التغيير

امنح نفسك بعض الوقت لكي تتكيّف مع الوضع الجديد، فالتغيير ليس أمراً سهلاً على الاطلاق. حاول أن تتعرف أكثر على مديرك الجديد من خلال الخروج معه لشرب القهوة أو تناول الغداء، تحدث معه حول خلفيتك الأكاديمية والمهنية واطرح عليه بعض الأسئلة للتعرف عليه أكثر. قم بإطلاعه على عملك والمشاريع التي تعمل عليها بشكل مفصّل. وتذكر بأن لا تضع حواجز بينكما، بل سهّل الأمور وامنح نفسك فرصة لتتعرف عليه أكثر.