احذري.. أطعمه تسبب أمراض خطيرة لطفلك تجنبيها

السبت 23 نوفمبر 2019

يجب الأهتمام بنوعية الطعام والمشروبات المقدمة للأطفال ، فيجب الحرص على تقديم ما يفيدهم ويقوى مناعتهم بل ويعطيهم القوة أيضاّ.



ونجد هناك كثير من الأسر تقدم لأطفالها طعام يهدم مناعتهم دون العلم بأنهم يعطونهم أطعمه تسبب لهم أمراض خطيرة مثل السكر وأمراض السرطانات وأمراض القلب والكبد .

فيجب الحرص على أختيار نوعية الطعام المقدمة لطفلك .

ويجب الحرص من هذه الأطعمة المقدمة لطفلك حتى تتجنبى هذه المخاطر وهى .

1 / المشروبات الغازية يعتقد البعض أنه عند إعطاء الطفل المشروبات الغازية ذات اللون الأبيض فأن خطرها أقل ولكن ما لا تعرفه عن هذه المشروبات أنها تحتوى على سكريات عالية قد تصيب طفل بأمراض عديدة منها تسوس الأسنان وهشاشة العظام وضعف الأسنان ومرض السكر ويجب إعطاء بديل لطفلك المشروبات الطبيعية المصنوعة داخل المنزل .

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2 / الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون قد تصيب طفلك بالسمنة المفرطه وتؤدى أيضاّ الى الأصابة بأمراض القلب والسكر وأرتفاع ضغط الدم ويجب إعطاء طفلك الخضروات الطازجة بكثره والفواكهة .

3 / فى السنة الأولى لطفلك يتعاطى البسكويت مع اللبن أو الزبادى أو بسكويت بالينسون فهذا إعتقاد خاطئ ويجب الإبتعاد عنه ، لأنه قد يصيب طفلك بمرض السكر ويجب عليكى إعطائه الكيك المصنوع منزلياّ أو البسكويت المنزلى بدون بسكر .

4 / الحرص من عدم أعطاء طفلك اللانشون أو السجق أو البسطرمة أو الهمورجر فى السنة الأولى من العمر حتى يتم الحفاظ على صحته ، حتى لا يصيب بأمراض خطيرة .

5 / الأبتعاد عن الأطعمة والمشروبات ذات الألوان الصناعية ونكهات غير طبيعية حتى لا يصاب طفلك بأمراض خطيرة

والأطفال هٌم زينة الحياة ، فيجب الحفاظ عليهم حتى ينمو نمواّ صحياّ.