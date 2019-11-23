السبت 23 نوفمبر 2019

أصبحت مشكلة تساقط الرموش تعاني منها الكثير من النساء ,مما يجعلهم يبحثن عن سبل طبيعية بعيدة عن مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالرموش للحصول على رموش كثيفة وطويلة وجذابة.



من خلال هذه المقالة سوف نقدم لك وصفة طبيعية لتكثيف الرموش وتطويلها في أسبوع فقط وأيضاً تساعدك هذه الوصفة في تكثيف شعر الحواجب .

مكونات الوصفة :

فيتامين E للشعر ,زيت جد رائع في تطويل الشعر والرموش .

زيت الخروع ,من المعروف عنه أنه يساعد في تكثيف الرموش وتطويلها .

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الفازلين ,فهو ضروري للعناية بالحواجب والرموش .

زيت الثوم من فاتيكا ,يساعد في تنبيت الشعر من جديد.

زيت البراشوت ,جد فعال للعناية بالشعر والرموش والحواجب.

قنينة ماسكار فاضية ,يجب تنظيفها جيداً بالماء الساخن .

طريقة التحضير :

في إناء صغير نضع ملعقة صغيرة من الفازلين وإضافة حبتان من كبسولة فيتامين E بعد تفريغها ,ثم نضيف بعدها ملعقة صغيرة من زيت الخروع وملعقة من زيت الثوم وملعقة من زيت البراشوت ,بعدها نحط الممكونات في حمام مائي لكي تتجانس كل المكونات مع بعضها البعض ,يمكنك إدخالها للمكرويف ,بعدها نحط الخلطة في قنينة الماسكارا ,وكل يوم قبل أن تنامي استخدميها وسوف تلاحظين خلال أسبوع أن الرموش أصبحت طويلة وأكثر كثافة مما كانت عليه من قبل .