وفاء بن خليفة أول سيدة سعودية تحصل على الجواز الدبلوماسي من "الأمم المتحدة"

بحضور نخبة من نجوم الإعلام وشخصيات في المجتمع، أقيم في هليتون الحبتور سيتي في إمارة دبي حفل تنصيب سيدة الأعمال السعودية وفاء بن خليفة سفيرا للنوايا الحسنة ” إمسام” وبحضور شخصي للأمين العام لمنظمة إمسام ريميجيو مارادونا لتكون أول سعودية تحصل على الجواز الدبلوماسي من الأمم المتحدة . ووقع اختيار منظمة "إمسام" التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، على سيدة الأعمال السعودية وفاء بن خليفة ، سفيرة للنوايا الحسنة، وذلك عن مساهمتها في ترسيخ المعاني والقيم الإنسانية. وتسلّمت السيدة وفاء مهامها كسفيرة للنوايا الحسنة، إضافة إلى جواز السفر الدبلوماسي من ريميجيو مارادونا، الأمين العام لمنظمة إمسام، ليعلن في الوقت نفسه عن برنامج إنساني غذائي ستنفذه وفاء في كينيا ويتعلق بالمسائل الزراعية والطبية الخاصة بتوفير الغذاء لأكثر من 500 ألف يعانون من مشكلة. ويقوم البرنامج على استخدام الطحالب لمواجهة سوء التغذية بحسب الأمين العام. وفي تصريحات خاصة عبرت وفاء عن استعدادها للقيام بالمهمة مؤكدة أنها ستضيف هذا البرنامج إلى سيرتها المتعلقة بخدمة الإنسان في كل مكان من العالم. وأكدت سعادتها بهذا التكليف، مشيرة إلى أن التكليف والتشريف واحد. ولفتت إلى أن ثقة الأمم المتحدة ومؤسسة إمسام ستكون في محلها، مؤكدة على تنويعها للمساعدات وفي كل مكان من العالم. وعن منصبها الجديد قالت إنها ستخدمه وليس فقط تستفيد منه، معبرة عن ذلك بالتأكيد على أن المناصب توفر فرصة للإنسان ليعبر عما في داخله من خصال ومثل وقيم. وحول ما إذا كان العمل الذي ستقوم به من خيارها أو خيار المنظمة قالت إن المنظمة اختارت وهي تستجيب للخيارات، ولكن في الوقت نفسه سيكون لها خياراتها الشخصية أيضا، مشددة على أن لها طموحاتها وأمنياتها وأحلامها التي ستحققها بالتعاون مع هذه المنظمة. وبينت أن الجد والتعب والسهر والذكاء في اختيار الأعمال سيكون العامل المساعد لها على تحقيق كل أهدافها مؤكدة ثقتها بالنجاح مستقبلا. أما السيد مارادونا فأكد على أن استخدام الطحالب الدقيقة في محاربة سوء التغذية (إمسام) سيكون عاملا مساعدا في مكافحة سوء التغذية في العديد من البلدان النامية والأقل نمواً. ويضيف: ”سوء التغذية هو القاتل رقم واحد في العالم، وكل ثانية تمر يموت 5 أطفال في مكان ما بالعالم بسبب سوء التغذية والأمراض المتعلقة به“. ليعبر عن ثقة منظمته بالسيدة وفاء لتنفيذ أفكار تساعد على حل المشكلات بما هو عصري وبناء وفاعل. وختم: تسعى المنظمة، التي يقع مقرها الرئيسي في مبنى الأمم المتحدة في مانهاتن بنيويورك، للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم النامي وذلك من خلال تعميم استخدام الأسبيرولينا كغذاء. وتعتبر إمسام مؤسسة حكومية دولية تعنى بمكافحة سوء التغذية الذي يعتبر القاتل رقم واحد. وتأسست المنظمة بموجب معاهدات مسجلة في الأمم المتحدة بهدف الحد من سوء الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وردم الفجوة الصحية. علما أن إمسام تشارك في مداولات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستمر في مسائل تتعلق بالنطا ق الذي تنشط فيه المنظمة.

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