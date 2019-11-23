علامات لو ظهرت على طفلك تدل على إصابته بضعف الجهاز المناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص المناعة عند الأطفال من أخطر المشاكل الصحية الذى يتعرضون لها، حيث إنه يزيد من خطر الاصابة بالأمراض والفيروسات، وحسب ما ذكره موقع children hospital فإن هناك علامات تظهر على الطفل وتدل على نقص المناعة عنده وهى: 1: نقص المناعة عند الطفل تعرضه تزيد من إصابته بنزلات البرد والانفلونزا واحتقان الأنف. 2: الاصابة بالنزلات المعوية بشكل متكرر نظرا لعدم مقاومة الفيروسات والعدوى التي يتعرض لها الطفل. 3: التهابات الأذن المتكررة من المشكل التي يتعرض لها الطفل نتيجة الاصابة بضعف الجهاز المناعي. 4: ضعف عام في الجسم وعدم القدرة على بذل أي مجهود والشعور بالتعب المستمر. Advertisements 5: عدم القدرة على التركيز وشحوب لون الوجه والعينين. 6: نتيجة نقص المناعة يتعرض الطفل لنقص الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام. 7:يتعرض الطفل لالتهابات الجلد وظهور الدمامل والطفح الجلدى المستمر. 8:تساقط الشعر وتلفه والتهابات فروة الرأس المتكررة. وهنا ينصح الامهات بتغذية الطفل وتقوية جهازه المناعى لوقايته من الفيروسات والعدوى وذلك عن طريق الاكثار من تناول الخضروات والفواكه والأطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تقوى الجهاز المناعى.

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