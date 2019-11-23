شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. حالات يصبح فيها ضيق التنفس خطرًا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعرض لضيق التنفس بشكل مفاجئ يعد من الأمور الشائعة لدى البعض، ولكنها تشكل خطرا على الشخص الذى يتعرض لها دائما.
خلال هذا الفيديو سنتعرف على بعض المعلومات الخاصة بضيق التنفس وفقا موقع medicalnewstoday:
-يكون ضيق التنفس أمرا طبيعيا عند التعرض له بعد مجهود قاس أو الإصابة بنزلات البرد.
-يكون خطرا فى حالة بذل مجهود بسيط أو عند الاستيقاظ من النوم بشكل مفاجئ بسببه فيكون مؤشرا لمشاكل فى القلب.
وعن أسباب التعرض لضيق التنفس فهى:
-الإصابة بالربو.
-الإصابة بجلطة فى القلب.
-الإصابة بالاكتئاب.
-علاج ضيق التنفس يعتمد على التشخيص بعد فحص الرئة والقلب وإجراء الأشعة السينية ورسم القلب وتحليل صورة الدم.
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