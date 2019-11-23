شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات تساعد على نمو الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة الحمل من أهم الفترات التى يجب أن تعتنى بها المرأة بصحتها وتغذيتها، وذلك لحماية الجنين من التشوهات الخلقية والامراض التى يتعرض لها، لذلك ذكر موقع babyboxco بعض الأكلات التى يجب أن تتناولها المرأة أثناء فترة الحمل وهى:

1: السبانخ، تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين أ وفيتامين ج والألياف والحديد وبعض العناصر التى تحافظ على صحة المرأة الحامل وتحميها من فقر الدم، كما انها تساعد على نمو الجنين بشكل صحي.

2:الموز، يعتبر الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والفيتامينات التى تحافظ على صحة الجنين وحمايته من التشوهات والعيوب الخلقية.

3:الجزر، يساعد على نمو الجلد والعينين والاسنان والعظام عند الطفل، كما ـنه يساعد على حماية المرأة من الأمراض.

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4:الأفوكادو، تحتوى الافوكادو على العديد من العناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجنين وتحميه من العيوب الخلقية.

5:المكسرات، تحتوى على نسبة عالية من الحديد والنحاس والزنك والعديد من العناصر الغذائية الاخرى التى تعزز صحة ونمو الجنين .

6:البروكلى، يحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين سى وبعض الفيتامينات التى تساعد على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى.