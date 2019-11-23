نظافة اللسان من الامور الهامة جداً.. لهذا السبب!

السبت 23 نوفمبر 2019

هل تعلم ان نظافة اللسان من الامور الهامة جداً ،حيث ان تراكم البكتريا على الجزء الخلفي من اللسان يسبب تقرحات وروائح كريهة بالفم .وذلك لان اللسان يتوسط الفم ويمر عليه مختلف انواع الاطعمة والسوائل الى يتناولها الانسان ،وبقايا هذه الاطعمة والمشروبات تعتبر بيئة خصبة لنمو البكتريا والفطريات .



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هذا وينصح اطباء الفم والاسنان بضرورة تنظيف اللسان يومياً ويفضل ان تتم قبل النوم مباشرة ،وخطوات تنظيف اللسان تتم بأداة صنعت خصيصاً لهذا الغرض يستخدم معها معجون الاسنان العادي ،مع مراعاة ان تركيزنا على الجزء الخلفي من اللسان والذى تتجمع عليه الفطريات والبكتريا .

كما انه من الممكن استعمال محلول الماء بالملح وهو عبارة عن قليل من الماء الدافئ مع كمية قليلة من الملح واستعماله عن طريق المضمضة به لمدة دقيقتين .ومن الممكن ايضا استعمال فرشاة الاسنان العادية لتنظيف اللسان عن طريق وضع كمية مناسبة من معجون الاسنان ودعك اللسان برفق نومن الجدير بالذكر انه توجد انواع من فرش الاسنان التي تحتوى على اداة لتنظيف اللسان .