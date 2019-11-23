تعرف على طريقة عمل الكاتشب فى المنزل!

السبت 23 نوفمبر 2019

من أكثر انواع الصوصات المحببة لدى الجميع اطفال وكبار وبالاخص الاطفال ،والكثير من الامهات يمنعون اطفالهم من تناوله ظناً منهم ان الكاتشب مضر بصحتهم وغير صحى وليس له قيمة غذائيه ، هذا ليس صحيحاً ابداً ان الكاتشب يحتوى على معظم فوائد الطماطم الكثيرة .



أهم فوائده انه غنى جداً بالاوميجا 3 ويحتوى على العديد من الفيتامينات ولكن ماذا ان تم تصنيعه فى المنزل ستحصلين على فوائد اكثر وجودة افضل

وقيمه غذائية اعلى .

المقادير:

كوب طماطم

كوب خل

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كوب نشا صغير ملعقتين مزوبين بماء ملئ الكوب

معلقتين زيت كبار

ملح توابل

بهارات كاتشب

الطريقة

اطحنى الطماطم فى الخلاط الكهربي جيداً ثم ضعى الطماطم فى حلة متوسطة على النار مع الملح والتوابل والبهارات على النار لمدة خمس دقائق

بعد ذلك ضعى الزيت واتركيه لمدة دقيقتين وبعد ذلك ضعى نصف كمية النشا مع التقليب المستمر واتركيه على نار هادئة مع التقليب المستمر مدة 10 دقائق ثم تضعين باقى كمية النشا وتقلبين جيداً مدة دقيقتين بعد ذلك اتركيه يبرد تماماً ثم صبيه فى زجاجه او برطمان زجاجى وضعيه بالفريزر ثلاث ساعات ثم اخرجيه وضعيه بالثلاجه واستخدميه وقت الحاجة