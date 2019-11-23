تعرف على الحل السريع للتخلص من آثار الحبوب!

السبت 23 نوفمبر 2019

يعاني بعض الشباب من وجود حب الشباب في وجهه ،وعادة ما يسبب له هذا الاحساس بالتوتر وكذلك الاحراج الشديد ،وغالبا ما تلجا الفتاة او الشاب الى طرق علاجية للتخلص من حب الشباب ،ولكن بعد العلاج يظهر علامات واثر لهذه الحبوب ،الامر الذي يثير قلة هؤلاء الشباب .



ولكن نقدم لكم وكما عودناكم دائما الحل السريع للتخلص من اثار هذه الحبوب:

-زيت اللوز او زيت الاوريجان ،فاذا كانت هذه العلامات حديثة فينصح باستخدام زيت اللوز لانه يعمل على استرخاء الانسجة وكذلك تنظيف ولمعان البشرة،اما اذا كانت هذه الاثار قديمة فننصح باستخدام زيت الاوريجان لانه يعمل علي ازالة التجاعيد من الوجه.

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-كريم او مرهم الزنك اعتاد الكثير من على استخدامه في غلاج الجروح بشكل اسرع ،لذلك ينصح باستخدامه ايضا في ازالة اثار حب الشباب بسرعة.

-اوراق الكرنب وذلك بوضعها على اثار الحبوب حتى يفتح لونها وتختفي نهائيا ،وذلك لاحتوائه على كثير من المواد الفعالة.

-الطمي وقد يعد من الوصفات القديمة للحصول على بشرة مثالية وينصح باستخدامه الان للتخلص من اثار حب الشباب على الوجه.

-يمكنك ايضا عمل ماسك للوجه مكون من القرفة والجنزبيل والعسل والليمون ويوضع على الوجه لمدة نصف ساعة ثم يشطف الوجه بماء دافئ وتكرر هذه الوصفة يوميا حتى يفتح لون الاثار وتختفي تماما.