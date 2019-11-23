ما هو الحل لآلام الأسنان؟

السبت 23 نوفمبر 2019

آلام الأسنان من أكثر الألام المزعجة والتي تؤثر على يومك ومزاجك بكامله، فلا تستطيع التركيز أو عمل شيء إلا عندما يزول الألم، وبمجرد شعورك في الألم ستفكر بالذهاب إلى الطبيب، ولكن ماذا لو شعرت بالألم في وقت لا تتمكن فيه من الذهاب إلى الطبيب، وتحتاج إلى تسكينه؟!



هناك العديد من الوصفات والمواد الموجودة في منزل كل شخص تساعد على تسكين الألم والتخلص منه لحين زيارة الطبيب، ومنها:

1- القرنفل: وضع عود من القرنفل على مكان الألم حتى يختفي تماماً، ويمكن استعمال زيت القرنفل بوضع قطرة منه أو قطرتين على مكان الألم.

2- الملح: ملعقة ملح كبيرة في كوب ماء دافئ ويستعمل كغرغرة لعدة دقائق ولعدة مرات في اليوم.

3- الثلج: نضعه في قطعة من القماش ثم يوضع على المنطقة التي تشعر بها بألم.

4- الشاي: يمكن استعمال أكياس الشاي المستعملة الدافئة ووضعها على مكان الالتهاب بالتكرار حتى يزول نهائياً.

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5- خل التفاح: نغمس قطعة من القطن في خل التفاح ونضعها على مكان الألم لعدة دقائق.

6- الزنجبيل: مضغ قطعة من الزنجبيل الطازج يخلص من الألم.

7- أوراق النعناع: مضغ أوراق النعناع الطازجة يعالج آلام الأسنان.

8- الثوم: قليل من الثوم المفروم أو عمل غرغرة ماء دافئ مع مسحوق الثوم يساعد كثيراً على تخفيف آلام الأسنان.

9- البصل: يمكن تناوله بشكل منفرد أو مع الوجبات لتقليل الشعور بالألم.

10- الليمون: يتم مضغ الليمون بقشره لتخفيف ألم الأسنان بشكل سريع، فالليمون يمتاز بقدرته على قتل البكتيريا والفيروسات.