ألوان الورود والأزهار تحمل دلالات مختلفة.. تعرف عليها

السبت 23 نوفمبر 2019

يعتبر الورد من الهدايا الأحبّ على قلوب النساء، حيث تعتبرها تعبيراً صادقاً ورمنسياً عن الحبّ والإهتمام، وكل لون من ألوان الورود والأزهار تحمل دلالات مختلفة.



تعرف على دلالات كل لون:

الأحمر: وهو بطبيعة الأحوال اللون الذي يعبّر عن الحبّ والغرام والرومنسيّة، ليصبح الأكثر شيوعاً وإستخداماً بين العشاق في مختلف أنحاء العالم.

الأبيض: الورود البيضاء هي بمثابة إعلان عن الحبّ الأبدي، وتدلّ على الثقة والإحترام.

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الدمج بين الأبيض والأحمر: إنّها الهديّة الأمثل واللفتة الأكثر رومنسيّة فهي ترمز إلى عمق الحبّ الذي وصل إلى حدّ توحّد الطرفان سوياً ككيانٍ واحد!

الأصفر: قد لا تكون الرسالة التي تتمناها الفتاة، ولكنّ الورود الصفراء ترمز إمّا إلى الصداقة وإلى البدايات الجديدة، وإن كنت متأكّد من حبّ الشريك فهذا اللون يدل على الغيرة.

الزهري: الورود الزهريّة ترمز إلى السعادة، وكأنّ الشريك يعبّر عن سعادته لوجود الطرف الآخر في حياته!

البنفسجي: يرمز هذا اللون من الورود إلى الحبّ من النظرة الأولى، وإجمالاً ما يكون وعداً بالإلتزام والوفاء للعلاقة.

المشمشي: هذا اللون الرقيق من الورود يدلّ على تكريس الرجل نفسه لشريكته واستعداده للتضحية من أجلها، كما يدل على رغبته بالحصول عليها كإمرأة أحلامه.