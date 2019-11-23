هل الإمتناع عن الزواج يطيل العمر؟

السبت 23 نوفمبر 2019

أكد البرفيسور أليكس جافورونكوف الذي يبلغ عمره 36 عاماً أن الإبتعاد عن الزواج والعلاقة الجنسية وإنجاب الأطفال قد تكون في صالح الفرد.



وقال جافورونكوف الذي يعمل مديراً لمؤسسة بحوث Biogerontology Research كخبير عالمي في مجال الشيخوخة والبحوث الطبية الحيوية التي تهدف إلى تحسين صحة المسنين وصولاً إلى حياة أطول، أن رفض الزواج والإمتناع عنه يطيل العمر.

كما أكد جافورونكوف أن الشخص يمكنه أن يحيا حتى عمر 150 عاماً على حد زعمه، موضحاً أنه يستطيع تحديد عمره المتوقع من خلال إتباعه لأنماط حياتية معينة، بحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم".

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ودرس هذا العالم أرائه مع مجموعة أخرى من العلماء الحائزين على جائزة نوبل وناقشهم فيما يحاول الكشف عنه وتأكيده للآخرين، ذاكراً للشروط التي يمكنها أن تحقق ما يدعيه وهي:

•الإمتناع عن الزواج وعدم تكوين أسرة وعدم إنجاب الأطفال.

•الإعتماد على المضادات الحيوية على نطاق واسع.

وأعلن جافورونكوف أن الزواج وإنجاب الأطفال وتكوين أسرة يمتصان الطاقة البشرية ويضعفاها، مضيفاً أن الإبتعاد عن مثل هذه الأمور يطيل من عمر الفرد.