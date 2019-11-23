اليمن.. تدشين فعالية بالمكلا تناقش قضية "ختان" المرأة بحضرموت

السبت 23 نوفمبر 2019

دشنت منظمة CSSWYEMEN فرع المكلا اليوم استراتيجية مكافحة التشويهات التناسلية للمرأة باستخدام منهجية (كومبي بلان) والتي تأتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروعه الذي يستهدف عدد من البلدان العربية على رأسها مصر والسودان واليمن.



وتناولت فعالية التدشين قضية ختان الإناث والحد منها والتي تسببت في تشويهات للمرأة تؤثر على حياتها الاجتماعية.

واستعرض الدكتور عبدالعزيز لحمدي مخاطر عمليات الختان التقليدية والطرق العلمية الصحيحة التي يجب أتباعها وفقا للمنظور العلمي.

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فيما اكد مدير مكتب الصحة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري أن المحافظة بحاجة ماسة إلى تغيير يؤثر بشكل إيجابي على الحياة العامة للأسرة التي مازالت داعمة للمنظمات الدولية التي تهدف إلى خلق تنمية مستدامة على حد وصفه.

ويناقش البرنامج قضية الختان وفقا للمدخل الديني والمدخل الحقوقي الذي ترتبت عليه انتهاكات جسيمة بحق المرأة تسببت في أضرار على صعيد الحياة الشخصية.

وشدد الحيدري في كلمته على ضرورة الحشد والتواصل والتعبئة الاجتماعية والإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.. مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على إنشاء سفراء الأطفال في كافة القرى والمناطق لمناقشة القضايا وفقا لمدخلات الاتصال.