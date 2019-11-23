دراسة تكشف.. هذا ما يميّز حليب الأم عن الاصطناعي

السبت 23 نوفمبر 2019

قالت نتائج دراسة أمريكية جديدة إن حليب الثدي يوفر عناصر غذائية وأجساماً مضادة ذات أهمية كبرى لنمو الرضيع وجهازه المناعي.



وبحسب موقع مجلة "تايم" الإلكتروني الذي نشر النتائج يحتوي حليب الأم على جزيئات يمكنها مكافحة الالتهاب والعدوى.

وأجرى الدراسة باحثون من مستشفى بريجهام، وتوصلت الأبحاث إلى أن القدرة على تحسين الاستجابات المناعية في الجسم هي أهم ما يميز حليب الأم عن الحليب الاصطناعي.

أفادت الأبحاث أن الجزيئات التي يحتويها حليب الأم لا توجد في حليب البقر ولا حليب الأطفال الاصطناعي، لكن من المنتظر أن تتواصل الجهود البحثية للإفادة من هذه الجزيئات في صناعة علاجات تجريبية ضد البكتريا.

كما وحثّت النتائج على تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن من حليب الثدي.

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وكالات-شاشة نيوز- قالت نتائج دراسة أمريكية جديدة إن حليب الثدي يوفر عناصر غذائية وأجساماً مضادة ذات أهمية كبرى لنمو الرضيع وجهازه المناعي.

وبحسب موقع مجلة "تايم" الإلكتروني الذي نشر النتائج يحتوي حليب الأم على جزيئات يمكنها مكافحة الالتهاب والعدوى.

وأجرى الدراسة باحثون من مستشفى بريجهام، وتوصلت الأبحاث إلى أن القدرة على تحسين الاستجابات المناعية في الجسم هي أهم ما يميز حليب الأم عن الحليب الاصطناعي.

أفادت الأبحاث أن الجزيئات التي يحتويها حليب الأم لا توجد في حليب البقر ولا حليب الأطفال الاصطناعي، لكن من المنتظر أن تتواصل الجهود البحثية للإفادة من هذه الجزيئات في صناعة علاجات تجريبية ضد البكتريا.

كما وحثّت النتائج على تشجيع الأمهات على إرضاع أطفالهن من حليب الثدي.