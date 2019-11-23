شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الحبل الشوكى وأهميته للجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحبل الشوكي أهم أعضاء الجهاز العصبي المركزي يمتد من قاعدة الدماغ ويصل إلى الحوض، دوره في الجسم حيوي للغاية وأي ضرر أو تلف يؤثر عليه يمكن أن يكلف الإنسان حياته أو يبقيه غير قادر على الحركة.

ووفقا لموقع " healthline" تنتقل المعلومات من الحواس عبر أعصاب الجهاز العصبي المحيطي إلى الحبل الشوكي ثم إلى الدماغ للمعالجة ، والأوامر من الدماغ تنتقل عبر الحبل الشوكي ثم إلى الجزء المناسب من الجهاز العصبي المحيطي ، حيث تنقل الأعصاب التعليمات إلى الجزء المناسب من الجسم حيث يلزم اتخاذ إجراء.

لتسهيل هذه العملية ، ينقسم الحبل الشوكي إلى نوعين من المسارات تسمى المسالك، تحمل المسالك الصاعدة مدخلات حسية من الجسم إلى الدماغ ، وتنقل المسالك التنازلية الأوامر من الدماغ إلى أنسجة وأعضاء محددة.

الحبل الشوكي ضروري أيضا لوظيفة رد الفعل، ردود الفعل هي طريقة الجسم في التعامل مع المنبهات التي تتطلب استجابة فورية على سبيل المثال ، يعد الابتعاد عن شيء ساخن أو حاد أحد الإجراءات المنعكسة، يحدث ذلك فورًا لأن التعليمات تأتي من العمود الفقري (بدلاً من الدماغ) لتجنب الإصابة.

يحتوي الحبل الشوكي ، مثل الدماغ ، على طبقتين رئيسيتين من الحماية، أولاً ، فقرات العمود الفقري ، وتحت تلك الطبقات الثلاث من الغشاء الصلب تسمى السحايا.

تحيط السحايا بالمخ والنخاع الشوكي وتمتلئ بسائل يسمى السائل النخاعي، للسوائل وظائف عديدة ، أحدها امتصاص الصدمات.

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يمكن أن يعاني الحبل الشوكي من أضرار جسدية قد تعيق أو حتى توقف الاتصال بين المخ والجسم، إذا تم قطع الحبل الشوكي ، فإن الجزء من الجسم الموجود أسفل التلف يكون مقطوعًا عن أوامر المخ ، مما يسبب الشلل.

يمكن أن يصاب الحبل الشوكي أيضًا بالمرض أو الاضطراب، ومن بين هذه العيوب الخلقية السنسنة المشقوقة ، وهو تطور غير كامل للجهاز العصبي المركزي ، بما في ذلك العمود الفقري، يمكن أن يؤثر ذلك على حركة الساقين ، أو الإحساس غير الكامل ، أو فقدان تحكم المثانة.

يمكن أيضا تلف الحبل الشوكي بسبب الأورام سواء كانت سرطانية أو حميدة ، فإنها يمكن أن تضغط على الحبل وتضعف الوظيفة الحسية أو الحركية.