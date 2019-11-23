شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من نظاراتك؟ والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 كثيرون ممن يلبسون النظارات الطبية ينزعجون منها ويبحثون عن الطرق للتخلص منها، وهناك طريقة بسطية لإراحة العين، من خلال القيام بتدريب عضلات العين كما تفعلون مع عضلات الجسم.

وهذه هي التعليمات: - تفادوا إجهاد عينيكم بشكل قاسٍ وقوموا بإغماضها بضع دقائق كل ساعتين - قوموا بممارسة التمارين الموجودة في الصورة ادناه 1444810509-708906-inarticlelarge-jpg-13640034407118447.jpg Advertisements - قوموا بالضغط بخفة على مقلتي العينين بواسطة الإبهام والسبابة - عندما تكونون خارج المنزل، انظروا إلى البعيد قدر الإمكان - تناولوا عصير الجزر مع بضع نقاط من زيت الزيتون يومياً - اغسلوا عينيكم بالماء الدافئ النظيف اكثر من مرتين خلال النهار - تجنبوا أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية على أنواعها لمدة ساعتين على الأقل قبل أن تناموا.

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