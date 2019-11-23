باحثون: القهوة والأطعمة المرة تسبب أمراضا نفسية

السبت 23 نوفمبر 2019

اكتشف باحثون نمساويون أن من يفضل الأطعمة المرة مثل القهوة السوداء أو المياه المنشطة أو غيرها من الأطعمة القوية، سيكون أنانيا أو معتلا نفسيا أو شخصا لا جدوى منه.



وقام علماء بجامعة "أنسبروك" باختبار هذه الدراسة على أكثر من ألف شخص، وشملت التجربة الأولى نحو 500 شخص متوسط أعمارهم 35 عاما، فاختار هؤلاء ما يفضلون من طعام ومن ثم عرضت عليهم أربعة اختبارات شخصية أخرى.

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وشملت الاختبارات فحص مستوى العدوانية كما شملت تقييم الميول السادية عند كل منهم، وتشير النتائج إلى أن الذي يفضلون الأطعمة والمشروبات ذات المذاق المر ترتبط بسمات "الشخصية الحقودة".

كما أكدت النتائج أن من يفضلون الطعام المر لديهم ميولات "مكيافيلية"بمعنى أن سمات المكر والازدواجية أو الخداع تسيطر على السلوك العام للشخص وتجعله نرجسيا.

ورغم أن الباحثين لم يتوصلوا إلى تحليل العلاقة السلبية بين الأطعمة المرة والسلوكيات السيئة إلا أنهم وجدو أن اللذين يتناولون مثل تلك الأطعمة يميلون أكثر إلى سمات أكثر قتامة في شخصياتهم، فيما قد تكون لدى محبي القهوة السوداء ميول عدوانية.