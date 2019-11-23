هل غذاء المخ هو السكر؟

السبت 23 نوفمبر 2019

أوردت مجلة "إيلي" الألمانية أنّ السكر يعدّ بمثابة غذاء المخ، حيث أنّه يساعد على تنشيط المخ ورفع درجة التركيز.



لذا يمكن مواجهة ضعف التركيز من خلال تناول حفنة من الزبيب أو التين المجفّف، والتي تمد المخ بكمية مركزة من السكر، كما أنّها تتيح للجسم امتصاص السكر على نحو جيد بفضل احتوائها على فيتامين ب1.

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وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنّ بعض الزيوت تمدّ المخ بالطاقة اللازمة للعمل بكفائة، لاسيما الزيوت المحتوية على فيتامين "ه"، مثل زيت جنين القمح وزيت دوار الشمس، كما تعدّ المكسرات من المصادر الغنية بفيتامين "ه".

وتتمثّل أهمية فيتامين "ه" في أنّه يحمي خلايا المخ الرمادية من هجمات الجذور الحرّة (Free Radicals) المُدمرة.