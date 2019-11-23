فوائد في وضع قطعة بصل داخل جوربك أثناء النوم

السبت 23 نوفمبر 2019

تعتبر القدم مركز العلاج الانعكاسي في الإنسان، وهو عبار عن نوع من تدليك القدم الذي يركز على مساحات محددة فيها، ولكل مساحة مركز معالجة لبعض الحالات المرضية في جسم الإنسان. حيث أن طاقة كامل جسم الإنسان، تتدفق جميعها إلى القدمين، وفي حال أنسداد هذه الطاقة، يكون تأثيرها على الجسم بأكمله، ولذلك تم انشأ خريطة ة للقدمين تظهر المساحات التي تتطابق مع أنجاء الجسم، ليمكنك معرفة نقاط العلاج الانعكاسي بها.



بعد كل ما ذكرناه، يمكننا الاستفادة من ذلك وبشكل عملي، عن طريق وضع بصل على أسفل باطن القدم ها داخل جوربك أثناء النوم، وتفيد هذه الطريقة في التالي:

-خفض الحرارة وتحفيز أعصاب الدماغ والتخلص من الرشح.

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-تساعد هذه الطريقة على امتصاص السموم.

-تساعد هذه الطريقة على تنقية جو الغرفة التي تنام فيها.

-تعمل هذه الطريقة على قتل الجراثيم والبكتريا.

-كما أن عندما يدخل أثر البصل إلى باطن القدم، يساهم في تنقية دمك، والوقاية من الإنفلونزا، والشفاء من بعض الأمراض.

-تساعد هذه الطريقة في التخلص من مجال الأيونات السالبة بالاتصال مع الأرض.

يجب أستخدام البصل العضوي غير المهجن، أو من المنتجات عالية الأسمدة الصناعية والمواد الكيماوية، لأن ذلك يؤدى إلى نتائج عكسية، فحتى الخضار غير العضوية تعتبر خطرة ومسرطنة.