إحذر.. تناول هذه الأطعمة على معدة فارغة

السبت 23 نوفمبر 2019

بعض أنواع الأطعمة يُحبّذ تجنب تناولها على معدة فارغة لما تسببه من أضرار مباشرة على المعدة والجسم.



هذه هي لائحة بأبرز هذه الأطعمة:

الحليب :

تناول الحليب على معدة فارغة يؤدي إلى تفاعلها مع البكتيريا الموجودة بداخله والتي تؤدي بدورها إلى الإصابة بالإعياء والشعور بالتقيؤ. بالإضافة إلى أنه سيَفقد الحليب خصائصه الغذائية.

الشاي :

يؤدي تناول الشاي على الريق، وحتى بعد تناول الطعام أيضا إلى امتصاص الحديد في الجسم، مما يسبب فقر الدم. ويُنصح بتناوله بعد وجبة الطعام بساعتين.

Advertisements

الطماطم :

تؤدي إلى تفاعل الأحماض بداخلها في المعدة وعدم ذوبانها، مما يؤدي إلى تكوين الحصى في المعدة.

الموز :

يؤدي إلى ارتفاع معدل المغنيسيوم في الجسم، مما يسبّب خللا في التوازن بين الكالسيوم والمغنيسيوم واحتمال الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

الفول المتبل :

يؤدي إلى الإصابة بالتشنّجات، والشعور بالتقيؤ والحرقة.

الكافيين :

تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية والقهوة على الريق يؤدي إلى الإصابة بقرحة في المعدة على المدى الطويل، إلى جانب الشّعور بالحموضة والإعياء.