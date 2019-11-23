تعرف على أسباب تواجد اللون الأبيض في الأظافر!

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السبت 23 نوفمبر 2019 تعود أسباب ظهور بقع بيضاء على الاظافر الى وجود نقص في مستوى الزنك في الدم، وفي الواقع هو ليس نقص بالكالسيوم كما يعتقد البعض، وتتمّ معالجة هذه البقع من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي الزنك بكثرة حتّى يتم الحصول على كميّة الزنك المناسبة.

Advertisements الانحناء المفاجئ للظّفر وباتجاه مختلف وبسرعة كبيرة ممّا يؤدّي لظهور هذه البقع. تدلّ في الكثير من الأحيان على عدوى سببها بكتيريا خاصّة تؤدّي إلى تدهور حالة الأظافر؛ حيث تصيبها العديد من الخطوط والبقع في الأطراف، لذلك لا بدّ من اللجوء للطبيب لمعالجة هذه البكتيريا.

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