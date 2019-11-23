شكرا لقرائتكم خبر عن النساء أكثر عرضة للإصابة بعدوى التهاب المثانة.. اعرفى السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب الكثير من الأشخاص بمشاكل فى الجهاز البولى واشهر هذه المشاكل التهاب المثانة والتى تحدث نتيجة لنمو غير طبيعي للبكتيريا داخل المثانة، وهو عضو يشبه البالون يخزن البول.

تعد عدوى المثانة واحدة من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا التي تصيب البشر، حيث يعاني ثلث جميع الإناث من عدوى واحدة على الأقل في مرحلة ما من حياتهم، وفقا لما ذكره موقع "drugs".

تصنف التهابات المثانة إما بسيطة أو معقدة، البسيطة منها ما تؤثر فقط على النساء الأصحاء اللائي لديهن أجهزة بولية طبيعية، وعدوى المثانة نادرة في الرجال الذين يتمتعون بصحة جيدة ، لذلك يتم تضمين الرجال في الفئة المعقدة مع أعضاء من كلا الجنسين الذين لديهم أنظمة بولية غير طبيعية.

تتطور عدوى المثانة البسيطة عندما تهاجر البكتيريا إلى المثانة بسبب بنية الجهاز البولي الأنثوي ، فإن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهذه العدوى.

عند النساء ، تكون فتحة مجرى البول (حيث يخرج البول) قريبة من المستقيم. لذلك ، يمكن أن تنتقل البكتيريا من المستقيم ، حيث تكون أعداد البكتيريا مرتفعة.فيما تصنف التهابات المثانة على أنها معقدة عندما تصيب الأشخاص الذين يعانون من الجهاز البولي غير الطبيعي مما يجعل علاج هذه العدوى أكثر صعوبة.

تعتبر جميع التهابات المثانة معقدة عندما تصيب الرجال، لأن مجرى البول من الذكور يجب أن يمنع البكتيريا من الدخول إلى المثانة. ومع ذلك ، إذا تم إعاقة التدفق الطبيعي للبول أو الاحتفاظ بالبول في المثانة ، فإن البكتيريا تتكاثر هناك ، مما يزيد من خطر الإصابة. أحد أسباب الاحتفاظ بالبول في المثانة هو تلف الأعصاب ، إما بسبب إصابة ، مثل إصابة الحبل الشوكي ، أو بسبب مرض مثل السكري.

السبب الأكثر شيوعًا لعرقلة تدفق البول عند الرجال هو تضخم البروستاتا ، وهو شائع عند الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من القسطرة البولية لديهم أيضًا معدلات عالية من التهابات المثانة بسبب ارتفاع البكتيريا على طول جدار القسطرة إلى المثانة.

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الأعراض

عدوى المثانة البسيطة

تسبب عدوى المثانة التهاب (تهيج وتورم) المثانة ،هذا يسبب التطور المفاجئ لمجموعة من الأعراض يمكن التنبؤ بها، يمكن للعديد من النساء اللائي تعرضن للإصابة في المثانة في الماضي تحديد الأعراض بسهولة عندما يصبن بعدوى أخرى تتضمن هذه الأعراض عادةً واحدًا أو أكثر من الإجراءات التالية:

الحاجة إلى التبول أكثر من المعتاد ، على الرغم من أنه يتم تمرير كميات صغيرة فقط من البول في كل مرة، حاجة مفاجئة للتبول، ألم ، حرقان أو أي إزعاج آخر أثناء التبول، الحاجة إلى التبول في الليل، ألم في أسفل البطن، دم في البول، البول غائم ، له رائحة كريهة أو رائحة قوية بشكل غير عادي

أما عدوى المثانة عند الأطفال الصغار قد تسبب نوبات جديدة من التبول اللاإرادي كأحد الأعراض الوحيدة.

عدوى المثانة المعقدة

الأشخاص الذين يعانون من التهابات المثانة المعقدة عادة ما يكون لديهم أعراض مشابهة لتلك التي بها التهابات بسيطة، ومع ذلك ، قد يصاب المرضى أيضًا بأعراض إضافية مثل الحمى أو قشعريرة أو غثيان أو قيء أو ألم في الجناح أو ألم في الظهر أو الارتباك في حالة انتشار البكتيريا من الجهاز البولي إلى مجرى الدم أو الكلى.

تتطلب التهابات المثانة المعقدة علاجًا أطول من الالتهابات البسيطة، قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى مزيد من الاختبارات للنظر في بنية أو وظيفة الجهاز البولي.