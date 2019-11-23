شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل صحية يكشف عنها اختبار بزل السائل الأمنيوسى.. متلازمة داون أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ بعض الأطباء إلى إجراء العديد من التحاليل والأشعة التشخيصية خلال فترة الحمل، للكشف عن العيوب الخلقية التى قد تصيب الجنين أو أى مشاكل صحية للطفل داخل رحم أمه، وأحد هذه التحاليل هو تحليل "بزل السلى" أو بزل السائل الأمنيوسى.

ووفقا لموقع " Drugs" يتضمن بزل السلى استخدام إبرة لأخذ عينة من السائل الأمنيوسي ، السائل الذي يحيط بالجنين النامي أثناء الحمل، ويمكن أن تكشف اختبارات خلايا الجنين الموجودة في هذا السائل عن وجود متلازمة داون أو مشاكل كروموسوم أخرى في الطفل، ويمكن أن يُظهر بزل السلى أيضًا ما إذا كانت رئتي الطفل ناضجة بما يكفي للسماح له بالبقاء على قيد الحياة .



اهمية السائل الأمنيوسى

غالبًا ما ينصح بزل السلى للنساء الحوامل فوق سن 35 ، والنساء اللائي لديهن فحص دم غير طبيعي "للشاشة الثلاثية" أثناء الحمل ، أو للنساء اللائي لديهن أو لدي أزواجهن تاريخ عائلي بأمراض معينة أو عيوب خلقية. كيف يمكن للمرأة الحامل الاستعداد للاختبار؟قد يتم إجراء بزل السلى في أي وقت بين الأسبوعين 14 و 20 من الحمل لاختبار تشوهات الجنين للتحقق من تطور رئة الجنين ، قد يتم الاختبار في وقت متأخر من الثلث الثالث.

أخبرى طبيبك في وقت مبكر إذا كان لديك أي رد فعل تحسسي لأدوية التخدير الموضعى، قبل الاختبار مباشرة ، يجب عليك إفراغ مثانتك.

تحليل السائل الأمنيوسى ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟يتم إجراء الموجات فوق الصوتية لإظهار موقع الجنين والمشيمة، يتم تنظيف أسفل البطن بالصابون المضاد للبكتيريا، في بعض الحالات ، يستخدم الطبيب إبرة صغيرة لحقن دواء مخدر أسفل الجلد مباشرةً ، لذلك لا تشعر المرأة الحامل بإبرة أخذ بزل السلى في وقت لاحق. ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟يتم إجراء الموجات فوق الصوتية لإظهار موقع الجنين والمشيمة، يتم تنظيف أسفل البطن بالصابون المضاد للبكتيريا، في بعض الحالات ، يستخدم الطبيب إبرة صغيرة لحقن دواء مخدر أسفل الجلد مباشرةً ، لذلك لا تشعر المرأة الحامل بإبرة أخذ بزل السلى في وقت لاحق.

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يبلغ طول إبرة أخذ العينات المجوفة عدة بوصات ويتم إدخالها عبر الجلد والعضلات البطنية ثم عبر جدار الرحم يتم استخدام حقنة متصلة بالإبرة لجمع عينة من السائل.

يتم فحص نغمات قلب الطفل وضغط دم الأم ومعدل ضربات القلب في بداية ونهاية الإجراء، الإجراء بأكمله يستغرق ما يقرب من 30 دقيقة. هل هناك مخاطر من الاختبار؟معظم النساء يتعرضن لبضع ساعات من التشنج الحوضي المعتدل ، وبعضهن سيصاب بنزيف مهبلي خفيف. حوالي 1 من كل 100 امرأة ستصاب بتسريب مؤقت للسائل الأمنيوسي عبر المهبل ؛ هذا عادة لا يسبب أي مشكلة. هل هناك مخاطر من الاختبار؟معظم النساء يتعرضن لبضع ساعات من التشنج الحوضي المعتدل ، وبعضهن سيصاب بنزيف مهبلي خفيف. حوالي 1 من كل 100 امرأة ستصاب بتسريب مؤقت للسائل الأمنيوسي عبر المهبل ؛ هذا عادة لا يسبب أي مشكلة.

هناك خطر ضئيل من الإجهاض المرتبطة ببزل السلى، يحدث هذا في حوالي 1 من كل 200 إلى 400 حالة ، ويعتمد ذلك جزئيًا على توقيت الاختبار ومستوى خبرة الطبيب الذي يؤديه، المخاطر الأخرى مثل العدوى أو إصابة الجنين التي لا تسبب الإجهاض نادرة للغاية.