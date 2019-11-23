- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل صحية يكشف عنها اختبار بزل السائل الأمنيوسى.. متلازمة داون أبرزها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ بعض الأطباء إلى إجراء العديد من التحاليل والأشعة التشخيصية خلال فترة الحمل، للكشف عن العيوب الخلقية التى قد تصيب الجنين أو أى مشاكل صحية للطفل داخل رحم أمه، وأحد هذه التحاليل هو تحليل "بزل السلى" أو بزل السائل الأمنيوسى.
اهمية السائل الأمنيوسى
أخبرى طبيبك في وقت مبكر إذا كان لديك أي رد فعل تحسسي لأدوية التخدير الموضعى، قبل الاختبار مباشرة ، يجب عليك إفراغ مثانتك.
تحليل السائل الأمنيوسى
ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟يتم إجراء الموجات فوق الصوتية لإظهار موقع الجنين والمشيمة، يتم تنظيف أسفل البطن بالصابون المضاد للبكتيريا، في بعض الحالات ، يستخدم الطبيب إبرة صغيرة لحقن دواء مخدر أسفل الجلد مباشرةً ، لذلك لا تشعر المرأة الحامل بإبرة أخذ بزل السلى في وقت لاحق.
يبلغ طول إبرة أخذ العينات المجوفة عدة بوصات ويتم إدخالها عبر الجلد والعضلات البطنية ثم عبر جدار الرحم يتم استخدام حقنة متصلة بالإبرة لجمع عينة من السائل.
يتم فحص نغمات قلب الطفل وضغط دم الأم ومعدل ضربات القلب في بداية ونهاية الإجراء، الإجراء بأكمله يستغرق ما يقرب من 30 دقيقة.هل هناك مخاطر من الاختبار؟معظم النساء يتعرضن لبضع ساعات من التشنج الحوضي المعتدل ، وبعضهن سيصاب بنزيف مهبلي خفيف. حوالي 1 من كل 100 امرأة ستصاب بتسريب مؤقت للسائل الأمنيوسي عبر المهبل ؛ هذا عادة لا يسبب أي مشكلة.
هناك خطر ضئيل من الإجهاض المرتبطة ببزل السلى، يحدث هذا في حوالي 1 من كل 200 إلى 400 حالة ، ويعتمد ذلك جزئيًا على توقيت الاختبار ومستوى خبرة الطبيب الذي يؤديه، المخاطر الأخرى مثل العدوى أو إصابة الجنين التي لا تسبب الإجهاض نادرة للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاكل صحية يكشف عنها اختبار بزل السائل الأمنيوسى.. متلازمة داون أبرزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.