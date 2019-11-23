نصائح لحماية عينيك لتفادى مضاعفات تلوث الهواء

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التلوث يجعل العيون جافة وتزداد الحكة مما قد يزيد من تفاقم المضاعفات الخطيرة لصحة العين مثل التهاب الملتحمة، وعدم وضوح الرؤية، وفقدان البصر المؤقت أو الدائم، الحساسية ، إلخ. لمنع تلف العين بسبب الطقس الضبابي ، من المهم أن تتخذ الخطوات الوقائية اللازمة لخفض مخاطر المشاكل المرتبطة بالعين.
نصائح للعناية بالعيونتشمل بعض نصائح الخبراء لمنع تلف العين، ما يلى:
ـ قم برش الماء في عينيك غالبًا لترطيب عينيك ومنعها من الجفاف.
يساعد الوميض على ترطيب العينين.
ـ احصل على قطرة تشحيم للعين وصفها طبيبك وضعها في عينيك.
ممارسة قاعدة 15:15 اى كل 15 دقيقة ، خذ استراحة من كل ما تفعله وأغمض عينيك لمدة 15 ثانية.
ـ ارتداء النظارات في الهواء الطلق للحد من تأثير الضباب الدخاني أو تلوث الهواء على عينيك.
ـ تحسين النظام الغذائي الخاص من خلال إدراج الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.
ـ الحد أو تجنب ارتداء العدسات اللاصقة تمامًا في مثل هذه البيئة.
ـ اغسل يديك كثيرًا ولا تلمس عينيك بأيدي عارية.
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