شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية عينيك لتفادى مضاعفات تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا لتقدير يان موقع "Onlymyhealth يبلغ معدل استنشاق الهواء الملوث استنشاق دخان 44 سيجارة، والعلامات الأولى للمشاكل الصحية الناجمة عن الضباب الدخاني هي تهيج الأنف والحلق والرئتين والعينين وفي بعض الحالات يمكن أيضًا أن يتأثر التنفس والجهاز التنفسي عندما تكون جودة الهواء سيئة للغاية.

الضباب الدخاني والعناية بالعين

التلوث يجعل العيون جافة وتزداد الحكة مما قد يزيد من تفاقم المضاعفات الخطيرة لصحة العين مثل التهاب الملتحمة، وعدم وضوح الرؤية، وفقدان البصر المؤقت أو الدائم، الحساسية ، إلخ. لمنع تلف العين بسبب الطقس الضبابي ، من المهم أن تتخذ الخطوات الوقائية اللازمة لخفض مخاطر المشاكل المرتبطة بالعين.





نصائح للعناية بالعيونتشمل بعض نصائح الخبراء لمنع تلف العين، ما يلى:

ـ قم برش الماء في عينيك غالبًا لترطيب عينيك ومنعها من الجفاف.

يساعد الوميض على ترطيب العينين.

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ـ احصل على قطرة تشحيم للعين وصفها طبيبك وضعها في عينيك.

ممارسة قاعدة 15:15 اى كل 15 دقيقة ، خذ استراحة من كل ما تفعله وأغمض عينيك لمدة 15 ثانية.

ـ ارتداء النظارات في الهواء الطلق للحد من تأثير الضباب الدخاني أو تلوث الهواء على عينيك.

ـ تحسين النظام الغذائي الخاص من خلال إدراج الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

ـ الحد أو تجنب ارتداء العدسات اللاصقة تمامًا في مثل هذه البيئة.

ـ اغسل يديك كثيرًا ولا تلمس عينيك بأيدي عارية.