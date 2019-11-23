شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن مرض التوحد.. اضطراب النمو فى الدماغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التوحد هو اضطراب النمو في الدماغ ، يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من مشاكل في التواصل والتفاعل اجتماعيًا، قد يكون لديهم أيضًا أنماط غير عادية من السلوك والاهتمامات.

ووفقا لموقع "drugs" هناك علامات تؤكد الإصابة بالتوحد وهى العجز المستمر (المشاكل) في التواصل والتفاعل الاجتماعي مثل التفاعل الاجتماعي أو غير اللفظي أو تطوير العلاقات والحفاظ عليها وفهمها، أنماط تقييدية أو متكررة للسلوك أو المصالح أو الأنشطة.

ه ذه هي الأعراض الأساسية التي يشترك فيها جميع الأطفال المصابين بالتوحد بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأطفال المصابون بالتوحد من:

الإعاقة الذهنية مثل مشكلة التفكير أو التفكير أو المفاهيم المجردة.

التأخير اللغوي ، أو نقص اللغة بالكامل.

مشاكل في الحركة، مثل صعوبة المشى.

رؤوس كبيرة حوالي 25 %من الأطفال المصابين بـ ASD لديهم رؤوس كبيرة.

عادة ما تُرى علامات اضطراب طيف التوحد أولاً قبل العام الثالث للطفل ومع ذلك، يتم تشخيص سوى نصف الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد قبل رياض الأطفال.

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بعض المتلازمات التي تسبب سلوكيات التوحد ، مثل متلازمة ريت .

لا تزال أسباب أنواع التوحد الأخرى غير معروفة تشير دراسات مختلفة إلى أن مرض التوحد قد يكون وراثيا ، أو أن يكون سبب العدوى أو آثار السم البيئي، ينتج عن إصابة في الدماغ أو خلل يحدث في الرحم أو في الطفولة المبكرة، ينتج عن مستويات غير طبيعية من رسل المواد الكيميائية في الدماغ، جميع أنواع التوحد ما عدا متلازمة ريت شائعة بين الأولاد أكثر من البنات.

الأعراضقد تظهر الأعراض في وقت مبكر من السنة الأولى من الحياة لكن قد لا يدرك الوالدان أن شيئًا ما ليس صحيحًا تمامًا إلا إذا كان عمر الطفل 2 أو 3 سنوات.

بعض السلوكيات المرتبطة بالتوحد تشمل:

يتجاهل عادة الأطفال الآخرين ويفضل اللعب بمفرده.

عادةً لا يشارك في اللعب .

قد يقضي ساعات مرارا وتكرارا وضع الكائنات في خطوط.

يجلس بصمت في حالة تشبه الغيبوبة.

التركيز على كائن واحد أو موضوع واحد فقط.

أي محاولة لتحويل الطفل يمكن أن تثير فورة عاطفية.





العلاج لا يوجد علاج لاضطراب طيف التوحد، ومع ذلك ، قد تتحسن أعراض الطفل مع العلاج المكثف، يشمل العلاج بشكل عام التعليم وإدارة السلوك والأدوية.