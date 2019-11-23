شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. تغيرات تحدث لجسمك بعد سن الأربعين أبرزها انخفاض كتلة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سن الأربعين عند النساء يعد من الأعمار التي تشكل لديهن القلق والتوتر، لأنهن يشعرن بالكبر مع الشعور بأنهن أصبحن عرضة للإصابة بالأمراض المختلفة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأهم الأمراض التي تتعرض لها النساء بعد سن الأربعين، وذلك وفقا لموقع" webmed".

بعد سن الأربعين تتعرض النساء للإصابة بانخفاض كتلة العظام تدريجيا، وتصبح أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، والسبب في ذلك التعرض لانخفاض في نسبة الهرمونات بالجسم وأيضا انخفاض نسبة الكالسيوم، ولذا تصبح أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، ولذا عليهن ممارسة الرياضة يوميا مع تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم لتقوية العظام.

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يزداد فرص الإصابة والتعرض لزيادة الوزن، وهذا الأمر يرجع انخفاض كتلة العظام فيزداد الدهون بالجسم، وهذا يرجع إلي عدم اهتمام المرأة بالأطعمة الصحية، وعدم قدرتها علي ممارسة الرياضة أي نها لا تقوم بعمل أشياء طبية وطبيعية ومفيدة لنفسها، ولذا عليها تناول الأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة يوميا للحد من مضاعفات زيادة الوزن.

تتعرض بعض النساء لحدوث لخبطة في الهرمونات بالجسم، فتصبح أكثر عرضة لحدوث بعض التغيرات بالدورة الشهرية كاختلاف موعدها وهذا يزيد من فرص التعرض لتقلصات في الرحم أقل.