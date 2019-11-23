شكرا لقرائتكم خبر عن الأمراض المعدية.. السل عدوى فى الرئتين اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السل من أشهر الأمراض المعدية، وينتج عن عدوى بكتيرية محمولة بالهواء من بكتيريا "Mycobacterium tuberculosis" الذي يصيب الرئتين في المقام الأول، على الرغم من احتمال إصابة الأعضاء والأنسجة الأخرى، وفقاً لموقع جمعية الرئة الأمريكية" American lung association."



اعراض السل

ما هو السل؟

السل هو مرض معدي يصيب عادة الرئتين، ولكنه يمكن أن يهاجم أي جزء من الجسم تقريبًا، وينتشر مرض السل من شخص لآخر عبر الهواء.

عندما يتحدث شخص مصاب بمرض السل في رئتيه أو سعال في الحلق أو يضحك أو يعطس أو يغني، قد تنتشر الجراثيم المسببة للسل في الهواء، إذا كان هناك شخص آخر يتنفس في هذه الجراثيم ، فهناك فرصة أن تنتقل له العدوى بالسل.

كيف يصاب شخص ما بالسل؟

ليس من السهل أن تصاب بالسل، عادة، يجب أن يكون الشخص قريبًا من شخص مصاب بمرض السل لفترة طويلة من الزمن.

ينتشر مرض السل عادة بين أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين والأشخاص الذين يعملون أو يعيشون معًا.

ينتشر السل بسهولة في الأماكن المغلقة على مدار فترة زمنية طويلة.

الأشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة (المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، والذين يتلقون العلاج الكيميائي ، أو الأطفال دون سن الخامسة ، على سبيل المثال) معرضون لخطر أكبر للإصابة بمرض السل.

عندما تتنفس بكتيريا السل، تستقر البكتيريا في رئتيك وتبدأ في النمو لأن أجهزتنا المناعية لا تستطيع محاربة البكتيريا، في هؤلاء الأشخاص ، قد يتطور مرض السل خلال أيام أو أسابيع بعد الإصابة.

في الأشخاص الآخرين الذين يتمتعون بصحة جيدة وقت إصابتهم بالسل الكامن، قد لا يتطور مرض السل النشط إلا بعد شهور أو سنوات، في وقت يصبح فيه الجهاز المناعي ضعيفًا لأسباب أخرى ولم يعد بإمكانهم محاربة الجراثيم.

عندما يصاب الشخص بمرض السل النشط ، فهذا يعني أن بكتيريا السل تتكاثر وتهاجم الرئتين أو أجزاء أخرى من الجسم، مثل الغدد الليمفاوية والعظام والكلى والدماغ والعمود الفقري وحتى الجلد.

من الرئتين ، تنتقل بكتيريا السل عبر الدم أو الجهاز اللمفاوي إلى أجزاء مختلفة من الجسم

. تشمل أعراض المرض النشط السعال وفقدان الوزن والشهية والحمى وقشعريرة والتعرق الليلي بالإضافة إلى الأعراض المتعلقة بوظيفة جهاز أو جهاز معين متأثر؛ على سبيل المثال ، سعال الدم أو البلغم في السل الرئتين ، أو ألم العظام إذا غزت البكتيريا العظام.



السل

ما مدى خطورة السل؟

في بعض الناس ، يمكن أن يسبب السل السعال وألم في الصدر ومخاط دموي، إذا لم يتم علاجه بشكل صحيح ، يمكن أن يتطور السل وقد يصبح قاتلاً.

على الرغم من المفاهيم الخاطئة الشائعة بأن مرض السل هو مرض من أمراض الماضي، فإنه لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة العالمية.

حوالي 1.4 مليار شخص ، أو ربع سكان العالم ، مصابون بالسل، معظم المصابين مصابون بالسل الكامن ، مما يعني أن لديهم جراثيم السل في أجسامهم ، لكن أجهزة المناعة لديهم تحميهم من المرض.

ومع ذلك ، يعاني حوالي 10 ملايين شخص من مرض السل النشط في جميع أنحاء العالم.

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أعراض السل

الشخص المصاب بعدوى السل لن يكون لديه أي أعراض، قد يصاب أي شخص مصاب بمرض السل النشط بأي من الأعراض التالية أو كلها:

-السعال المستمر

-التعب المستمر

-فقدان الوزن

-فقدان الشهية

-حمى

-سعال الدم

-تعرق ليلي.

علاج السل وطرق الوقاية

يعتمد علاج مرض السل على ما إذا كان الشخص مصابًا بمرض السل النشط أو فقط مرض السل الكامن.

إذا كنت مصابًا بمرض السل الكامن، يجب أن تتلقى العلاج الوقائي، هذا العلاج يقتل الجراثيم التي لا تسبب أي ضرر في الوقت الحالي، ولكنها قد تفعل ذلك في المستقبل.

إذا كنت تعاني من مرض السل النشط، فمن المحتمل أن تتم معالجتك بمزيج من عدة أدوية لمدة 6 إلى 12 شهرًا.

قد تضطر فقط إلى البقاء لفترة قصيرة في المستشفى، ويمكنك بعد ذلك الاستمرار في تناول الدواء في المنزل.

بعد بضعة أسابيع ، ربما يمكنك العودة إلى الأنشطة العادية ولا تقلق بشأن إصابة الآخرين.

من المهم جدًا أن تستمر في تناول الدواء بشكل صحيح (بشكل منتظم وتحت إشراف طبي) طوال فترة العلاج.

ومن أفضل طرق الوقاية من السل هو تلقى تطعيمات السل مع البعد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة.