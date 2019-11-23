شكرا لقرائتكم خبر عن التصاقات البطن أشهر مضاعفات الجراحة.. متى تتحول لخطر على الصحة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتطلب بعض الحالات الصحية إجراء جراحة فى منطقة البطن، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية التى قد تحدث بعد اجراء جراحة وأهمها الالتصاقات البطنية، وهى عصابات من نسيج الندب الليفي التي تتشكل على الأعضاء في البطن ويمكن أن تتسبب فى التصاق ببعضها البعض أو على جدار البطن.

ووفقا لما أكدته "Harvard Health Publications" فإن التصاقات البطن الأكثر شيوعًا تتطور بعد الجراحة، ويتم تبديل أعضاء البطن التي يتعامل معها الفريق الجراحي مؤقتًا عن أوضاعها الطبيعية، ويمكن أن تتشكل الالتصاقات أيضًا في الأشخاص الذين يصابون بالتهاب الصفاق، وهو مرض ينتشر إلى الغشاء الذي يغطي أعضاء البطن.

التصاقات-البطن

وفي معظم المرضى ، لا تسبب الالتصاقات مشاكل صحية، ولكنها تسبب مشاكل للبعض قد تصل للإصابة بانسداد الأمعاء.

في بعض الأحيان، يمكن أن تظل منطقة الأمعاء المتأثرة بالالتصاقات مسدودة ثم يتم إلغاء حظرها ، مما يؤدي إلى ظهور الأعراض وإزالتها.

نادراً ما يلف جزء من الأمعاء بإحكام حول مجموعة من الالتصاقات هذا يقطع إمدادات الدم الطبيعية إلى الأمعاء الملتوية ، مما يسبب ما يسمى "الخنق" ، وهذا الجزء من الأمعاء يبدأ في الموت. عندما تحدث هذه الحالة الطارئة ، يجب أخذ الشخص إلى الجراحة فورًا.

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الأعراض التى تؤكد وجود التصاقات بالبطن

في معظم الناس ، لا تسبب التصاقات في البطن أي أعراض. يمكن أن تسبب الالتصاقات التي تمنع الأمعاء جزئيًا من وقت لآخر نوبات متقطعة من آلام البطن .

أما فى حالة الإصابة بانسداد معوي يسبب ذلك الأعراض التالية:

آلام شديدة في البطن، استفراغ و غثيان، تورم في البطن (انتفاخ البطن)، عدم القدرة على تمرير الغاز وحركات الأمعاء الغائبة أو النادرة، علامات الجفاف ، بما في ذلك الجلد الجاف والفم واللسان الجاف والعطش الشديد والتبول النادر ومعدل ضربات القلب السريع وانخفاض ضغط الدم.

المدة المتوقعة

التصاقات في البطن دائمة ما لم يكن لدى المريض إجراء جراحي يسمى تحلل التصاق. خلال هذه العملية ، يستخدم الجراح أدوات لقص الألياف التي تشكلت في الالتصاقات ولإزالة أكبر قدر ممكن من نسيج الندبة.

الوقاية

لا توجد وسيلة لمنع التصاقات هذه المشكلة هي أحد الأسباب التي تجعل الأطباء يحذرون من التوصية بعملية جراحية في البطن فقط عند الضرورة، إذا كنت تخضع لعملية جراحية في البطن .