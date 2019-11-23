شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري «طيبة -1» لأسباب فنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات «طيبة -1» الذي سيتم إطلاقه بواسطة شركة «آريان سبيس» الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة «كورو» بإقليم «جويانا الفرنسى» بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية. ومن المخطط أن تصل فترة عمل «طيبة -1» إلى أكثر من خمسة عشر عاماً بما يساهم في توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

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