الكاف يعلن استحداث 3 جوائز جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استحداث 3 جوائز جديدة سيتم التنافس عليها.

وأصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عدة قرارات من بينها استحداث جوائز جديدة سيتم التنافس عليها.

الجوائز الثلاثة الجديدة، هي أفضل لاعب في بطولات الأندية، وأفضل رئيس ناد، وجائزة خاصة للإسهام في المجتمع.

يذكر أن حفل جوائز "الكاف" لعام 2019 سيقام فى السابع من يناير/كانون الثاني المقبل بمنطقة "سهل حشيش" بمدينة الغردقة المصرية، وذلك لأول مرة.

وتوج المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي خلال آخر عامين.