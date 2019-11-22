شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصاب الرجال بأعراض الدورة الشهرية أيضاً.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما تكون هذه هى المرة الأولى التى تسمع فيها أن الرجال قد يعانون أيضاً من أعراض الدورة الشهرية، ولكن "البيريود" لدى الرجال تختلف عن النساء فتكون عبارة عن تغير فى الهرمونات وما ينتج عنه من تغير المزاج والحساسية المفرطة والعصبية، ويسمى هذا متلازمة الرجل العصبي "IMS"، فى حين أن هذه الأعراض تسمى عند النساء متلازمة قبل الحيض PMS.

ووفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الرجال ليس لديهم دورة شهرية بالمعنى المتعارف عليه للنساء، لكن هناك شيء مختلف تمامًا يسمى "IMS" والذي يشير إلى "متلازمة الرجل العصبي" التي يمكن أن تحاكي أعراض الدورة الشهرية وتجعله متقلب المزاج وعصبى.

ومصطلح IMS صاغه الطبيب النفسي "جيد دياموند"، فى الكتاب الذى يحمل اسم " Irritable Male Syndrome "الذي يصف لماذا يقع الرجال فريسة للتقلبات الهرمونية.



متلازمة الرجل العصبى

ما هى متلازمة IMS للرجال

يمكن تعريف متلازمة الذكور العصبية (IMS) على أنها حالة من فرط الحساسية والإحباط والقلق والغضب التي تحدث عند الذكور وترتبط بالتغيرات الكيميائية الحيوية والتقلبات الهرمونية والإجهاد.

أسباب متلازمة IMS عند الرجال

وفقا ل NCBI (المركز الأمريكى لمعلومات التكنولوجيا الحيوية)، فإن متلازمة الذكور العصبية (IMS) هي حالة سلوكية تتميز بالعصبية والتهيج والخمول والاكتئاب التي تحدث في الذكور البالغين بعد انسحاب هرمون التستوستيرون".

وهناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي تسبب هذه التقلبات المزاجية ولكن أبسطها هو تقلبات في مستويات هرمون التستوستيرون، ثم ارتفاع حاد في مستويات التوتر

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حتى التغييرات البسيطة في النظام الغذائي والتغيرات الكيميائية الحيوية يمكن أن تجعل الرجال غاضبين حقاً.

ثانياً، تنخفض مستويات هرمون تستوستيرون لدى الرجال مع تقدمهم في العمر.



الدورة الشهرية عند الرجل

ومع ذلك، فإن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في الدورة الشهرية للذكور هو أن البعض يربطها بالتعاطف الذي يشعر به الرجل عندما تكون المرأة في حياته، وتعاني من أعراض الدورة الشهرية مثل القلق وقلة الثقة بالنفس والتهيج.

لا يربط الرجال بين الهرمونات وحالة العصبية التى قد تصيبهم فى بعض الأحيان، وكل ما يتطلبه الأمر للسيطرة على هذه الحالة هو تغيير في النظام الغذائي، والأدوية للسيطرة على مستويات الهرمونات بعد استشارة الطبيب أو ببساطة التخلص من التوتر واتباع تقنيات الاسترخاء.