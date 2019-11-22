فيصل الكتبي يبرز تتويجه بذهبية بطولة العالم للجوجيتسو بأبوظبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث البطل الإماراتي فيصل الكتبي عن تتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في أبوظبي، يوم الجمعة.
وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال البطل الإماراتي: "أهدي الميدالية الذهبية لكل حكام وشيوخ الإمارات".
وتوج الكتبي بذهبية وزن تحت 94 كيلوجراما بعد التغلب على بطل ألمانيا في نزال أقيم على صالة مبادلة أرينا.
وأضاف الكتبي: "كل إنجاز نحققه نضعه خلفنا، ونعمل على تحقيق ميدالية جديدة للإمارات، الدولة اعتادت على أن تكون طموحة دائماً ومتعطشة لإنجازات جديدة".
وتقام منافسات بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 24 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
وأتم الكتبي: "طموحنا كبير وأهدافنا كبيرة ولدينا همة تفوق كل هذه الأهداف، لدينا اهتمام كبير بفرق الناشئين، حققنا 40 ميدالية تقريباً، وهذا يعكس قوة الخطة والدعم المخصص للعبة".
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