شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض خطيرة وراء قلة إنتاج كرات الدم الحمراء والإصابة بفقر الدم.. خد بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنيميا وفقر الدم حالة تنتشر بكثرة خاصة عند الأطفال والنساء الحوامل، وهى تعنى وجود مستوى منخفض بشكل غير طبيعي من خلايا الدم الحمراء، وتحتوي تلك الخلايا على الهيموجلوبين وهو بروتين يحمل الأكسجين في الدم.

يتم إنتاج خلايا الدم الحمراء في النخاع العظمي ثم يتم إطلاقها في مجرى الدم، عادة ، يعيشون لمدة 110 إلى 120 يومًا، وتتم إزالة خلايا الدم الحمراء القديمة من الدم عن طريق الطحال والكبد.

ويمكن أن يحدث فقر الدم عندما لا ينتج نخاع العظم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لتحل محل الخلايا التي ماتت، أو يمكن أن يحدث في حالة موت خلايا الدم الحمراء أو تدميرها بسرعة أكبر من المعتاد، وفقا لما أكدته "Harvard Health Publications".

تشمل أسباب قلة إنتاج خلايا الدم الحمراء بنخاع العظام ما يلي:

1- نقص الحديد الناجم عن عدم كفاية المدخول ، وفقدان الدم ، أو سوء الامتصاص من الأمعاء.

2- نقص فيتامين ب 12 إما من نظام غذائي نباتي صارم أو عدم القدرة على امتصاص فيتامين ب 12 (المعروف باسم فقر الدم الخبيث).

3- بعض الالتهابات ، مثل عدوى فيروس البارفوف.

4- الأمراض المزمنة، وخاصة الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

5- تأثير جانبي لبعض الأدوية ، وخاصة العلاج الكيميائي.

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6- مرض نخاع العظم ، مثل فقر الدم اللاتنسجي.

عندما يتم تدمير خلايا الدم الحمراء بسرعة كبيرة ، فإنه يعرف بفقر الدم الانحلالي، يمكن أن يحدث هذا عندما يكون هناك شيء خاطئ في خلايا الدم الحمراء.

تشمل أسباب فقر الدم الانحلالي:

تشوهات وراثية في خلايا الدم الحمراء ، مثل فقر الدم المنجلي.

فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي ، وهي حالة يقوم فيها الجهاز المناعي للجسم بتدمير خلايا الدم الحمراء عن طريق الخطأ.

الطحال المتضخم وفرط النشاط (فرط الطحال) ، والذي يمكن أن يحبس خلايا الدم الحمراء المنتشرة ويدمرها قبل أن تصبح قديمة.

الأعراض التى توجد الإصابة بفقر الدم:

الأعراض تختلف على نطاق واسع الحالات الخفيفة غالباً لا تسبب أي أعراض. يمكن اكتشاف الحالة فقط خلال فحص الدم الروتيني.

في أشخاص آخرين ، يمكن أن تظهر أعراض فقر الدم واضحة وتشمل هذه:

جلد شاحب،إعياء، ضعف، دوخة، الدوار، ضيق في التنفس.

الوقاية من الاصابة بفقر الدم

يمكن الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص التغذية عن طريق تناول نظام غذائي صحي أو تناول مكملات الفيتامينات والمعادن عندما يكون تناول الحديد أو B12 .