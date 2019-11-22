شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات المؤتمر العالمي للاتصالات بشرم الشيخ: التوسع بخدمات الجيل الخامس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (WRC‑19) أعماله اليوم بتوقيع نحو 3400 مندوب من حوالي 165 دولةً عضواً على اتفاقات تم تجسيدها في الوثائق الختامية للمؤتمر، المعاهدة الدولية التي تنظم استخدام طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية.

تمت الموافقة على توزيعات إضافية من الطيف من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية2020- (تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس (5G)) وحماية الخدمات الساتلية لرصد الأرض والأبحاث الفضائية

حدد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 نطاقات تردد إضافية (الموجات المليمترية) منسقة عالمياً من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما فيها الاتصالات المتنقلة الدولية2020- (المعروفة أيضاً بتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس (5G))، وتيسير سيناريوهات الاستخدام المتنوعة من أجل النطاق العريض المتنقل المعزز والاتصالات الكثيفة من آلة لأخرى والاتصالات فائقة الموثوقية والكمون المنخفض. وسيفتح ذلك الباب أمام مجموعة من التطبيقات التي تيسر أنظمة النقل الذكية، وإنشاء المدن الذكية وجعل الاتصالات أكثر استدامةً مع السماح بالعمل الفعال في مجال المناخ وتحسين الرعاية الصحية والممارسات الزراعية المستدامة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

وفي الوقت نفسه، مُنحت الحماية لخدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) وخدمات الأرصاد الجوية والخدمات المنفعلة الأخرى في النطاقات المجاورة من قبيل خدمة الأبحاث الفضائية (SRS) لضمان أن يظل الرصد الفضائي للأرض وغلافها الجوي دون عوائق. والخدمات الساتلية التي تدعم خدمات الأرصاد الجوية وعلم المناخ التي تهدف إلى حماية الحياة البشرية والموارد الطبيعية ستُؤمن لها الحماية من تداخل الترددات الراديوية الضار، وكذلك للأنظمة التي يستخدمها علماء الفلك الراديوي لاستكشاف الفضاء السحيق.

وقد اتُخذت خطوات أيضاً لضمان حماية محطات الفلك الراديوي من أي تداخل ترددات راديوية ضار صادر عن محطات فضائية أخرى أو أنظمة ساتلية في المدار.

وقال السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات «إن المؤتمر WRC-19 يمهد الطريق لسبل جديدة وأكثر ابتكاراً لتوصيل العالم باستخدام تكنولوجيات الاتصالات الأرضية والفضائية على السواء»، وأردف قائلاً «وبما أن تكنولوجيا النطاق العريض الرائدة تتجلى في التطورات الصناعية الجديدة، سيحصل الناس في المناطق النائية أيضاً على نفاذ أفضل وبأسعار ميسورة.»

وقال ماريو مانيفيتش، مدير مكتب الاتصالات الراديوية بالاتحاد «إن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشق الأنفس في المؤتمر WRC-19 سوف تؤثر بشكل إيجابي على حياة المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم بما يهيئ مشهداً رقمياً للنمو والتنمية المستدامين»، وأضاف قائلاً «إن الإنجازات التي حققها المؤتمر WRC-19 في تمكين تكنولوجيات جديدة للاتصالات وحماية الخدمات القائمة ستُجسد في النمو المستمر لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار».

وقد قام عمرو بدوي، رئيس المؤتمر بتوجيه المداولات في المؤتمر WRC-19 بمساعدة ستة نواب للرئيس هم: السيد كيو جين وي (جمهورية كوريا)، والسيد طارق العوضي (الإمارات العربية المتحدة)، والسيد بيتر زيمري (جنوب إفريقيا)، والسيد ألكسندر كون (ألمانيا)، والسيدة غريس كوه (الولايات المتحدة) والسيد سيرجي باستوخ (الاتحاد الروسي).

النتائج الرئيسية للمؤتمر WRC-19

● تحديد نطاقات إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية في النطاقات GHz 27،5-24,25 وGHz 43,5-37 وGHz 47-45,5 وGHz 48,2-47,2 وGHz 71-66، تيسيراً لتطوير الشبكات المتنقلة من الجيل الخامس (5G).

● خدمة استكشاف الأرض الساتلية (EESS) – توفير حماية لخدمة استكشاف الأرض الساتلية مع إمكانية منحها توزيعاً أولياً على الصعيد العالمي في نطاق التردد GHz 23،15-22,55 ليتسنى استخدامه لأغراض التتبع والقياس عن بُعد والتحكم باستعمال السواتل.

Advertisements

● السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض – الإجراءات التنظيمية المحددة للكوكبات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية، التي تفتح الأجواء لقدرات اتصالات الجيل التالي. وأضحت الكوكبات الضخمة المكونة من مئات إلى آلاف المركبات الفضائية في المدار الأرضي المنخفض حلاً شائعاً للاتصالات على الصعيد العالمي، وكذلك الاستشعار عن بُعد والأبحاث في مجال الفضاء والغلاف الجوي العلوي والأرصاد الجوية وعلم الفلك وتجارب التكنولوجيا والتعليم.

● إدخال تعديلات تنظيمية لتيسير الاستخدام الرشيد والفعّال والاقتصادي للترددات الراديوية والمدارات المرتبطة بها، بما فيها مدار السواتل المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛

● محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS) – تحديد نطاقات تردد إضافية لأنظمة المنصات عالية الارتفاع – أجهزة الراديو على منصات جوية تحوم في الستراتوسفير – لتيسير الاتصالات ضمن منطقة تغطية واسعة في الأسفل لتمكين النفاذ إلى النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق النائية بأسعار معقولة.

● شبكات WiFi – مراجعة الأحكام التنظيمية لاستيعاب الاستخدام داخل المباني وخارجها لأنظمة النفاذ اللاسكي، بما فيها الشبكات المحلية الراديوية من أجل التوصيلات الراديوية بين المستعمل النهائي والشبكات الأساسية العامة أو الخاصة من قبيل شبكة WiFi، وزيادة الطلب على هذه الأنظمة، مع الحد من تداخلها على الخدمات الساتلية القائمة.

● أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية بين القطار وجانبي مساره (RSTT) – الموافقة على القرار المتعلق بأنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بالسكك الحديدية لتيسير نشر أنظمة السكك الحديدية للقطار وجانبي مساره وتلبية احتياجات بيئة السكك الحديدية عالية السرعة، خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات الراديوية للقطار لتحسين مراقبة حركة السكك الحديدية وسلامة الركاب وتعزيز أمن عمليات القطارات.

● أنظمة النقل الذكية (ITS) – الموافقة في توصية (معيار) للاتحاد على دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أنظمة النقل الذكية الآخذة في التطور (ITS) لتوصيل المركبات وتحسين إدارة حركة النقل والمساعدة في تأمين قيادة أكثر سلامةً.

● الخدمة الإذاعية الساتلية (BSS) – حماية تخصيصات التردد وتوفير آلية ذات أولوية للبلدان النامية لتمكينها مجدداً من النفاذ إلى موارد الطيف والمدارات.

● النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS) – توسيع تغطية النظام وتحسين قدراته.

رؤية 2023: نظرة في بعض مجالات جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2023 (WRC-23)

● المحطات الأرضية المتحركة (ESIM) – الشروط التي يجب تحديدها فيما يتعلق باتصالات المحطات الأرضية المتحركة ذات المحطات الفضائية المستقرة بالنسبة إلى الأرض في الخدمة الثابتة الساتلية لتزويد الطائرات والسفن والمركبات البرية بخدمات إنترنت موثوقة وذات عرض نطاق عال.

● المحطات القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية عالية الارتفاع (HIBS) – إمكانية استخدام نطاقات التردد ذاتها التي تستخدمها المحطات القاعدة للاتصالات المتنقلة الدولية المنصوبة على الأرض على متن محطات المنصات عالية الارتفاع من أجل توفير توصيلية النطاق العريض المتنقل في المجتمعات التي تشح فيها الخدمات وفي المناطق النائية.

● التطبيقات المتنقلة للطيران – تحديث التطبيقات الراديوية للطيران في نطاق الموجات الديكامترية (HF)، والتطبيقات الجديدة للخدمة المتنقلة للطيران غير المتعلقة بالسلامة من أجل الاتصالات جو-جو وأرض-جو وجو-أرض في أنظمة الطائرات، وإمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران من أجل دعم اتصالات الطيران في نطاق الموجات المترية (VHF) في الاتجاهين أرض-فضاء وفضاء-أرض.

● النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر (GMDSS) – تحسين الاتصالات وإضافة الموارد الطيفية والساتلية لتعزيز القدرات البحرية في هذا النظام، مثل الملاحة الإلكترونية