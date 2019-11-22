شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مريض صرع.. تعرف على الخطوات التى يجب اتباعها لإنقاذه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط مرض الصرع ارتباطًا مباشرًا بالمخ ، حيث يفقد المريض توازنه العقلي أثناء العلاج، ومن أهم أعراضه تصلب الأطراف وارتعاش الجسم والتشنجات.

ووفقا لتقرير موقع healthy "يعاني حوالي 70 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الصرع، وبعض الأشخاص يعتقدون أن الصرع هو مرض معد وينتقل عن طريق اللمس، ولكن هذا اعتقاد خاطئ.

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ماذا تفعل خلال نوبة الصرع؟هنا بعض النصائح للتعامل مع نوبات الصرع للشخص المصاب :

لا تحيط بالمريض ، بل دعه يتنفس في الهواء الطلق.

ضع قطعة قماش ناعمة تحت رأس المريض.

لا تضع أي شيء في فم المريض في وقت النوبات.

إذا كان المريض في المنزل قم باعطائه الأدوية الموصوفة من الطبيب.

يمكن أيضًا منع العديد من حالات الصرع عن طريق العلاج السليم لأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والعدوى وغيرها من الاضطرابات.



أعراض الصرع الإغماء في أي مكان. أعراض الصرع

تشنجات في الجسم.

خروج رغوة من الفم.

استمرار النظر إلى نفس الجانب.





تناول نظامًا غذائيًا يحتوي على المزيد من الدهون وعدد أقل من الكربوهيدرات.

يجب على مريض الصرع تناول البروتينات والأطعمة الغنية بالفيتامينات.

يجب أيضًا تناول فول الصويا مع الحليب والخضار الورقية الخضراء النيئة.

حليب الماعز مفيد للغاية لمرضى الصرع.

تناول التوت وعصير العنب مفيد لمرضى الصرع أيضا.

العلاجات المنزلية لعلاج الصرعتناول 20 من أوراق الريحان كل يوم يقلل من شدة المرض، فقط قم بفرك أوراق الريحان على الجسم التى تفيد كثيرا مريض الصرع.