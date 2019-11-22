شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أكياس الشيكولاتة وأسباب الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكياس الشيكولاتة واحدة من المشاكل التى تتعرض لها النساء وهو عبارة عن كيس يحتوى على دم قديم ويكون لونه داكنا مثل الشيكولاتة ويوجد على سطح المبيض والقناة الرحمية، وحسب ما ذكره موقع versusarthritis فإنه لا يوجد سبب محدد للإصابة بأكياس الشيكولاتة ولكن هناك عدة عوامل تزيد من خطر الاصابة بالمرض:

1:قد يكون السبب هو الجينات الوراثية ، فإذا كانت إحدى أفراد الأسرة تعانى من أكياس الشيكولاتة تزداد نسبة الاصابة بالمرض .

2:وجود خلل فى نزول الدورة الشهرية ويكون ذلك عندما ينتقل الدم فى الاتجاه المعاكس ويصعد قناة فالوب بدل من الخروج من المهبل.

3:وجود بعض المشاكل فى الجهاز المناعى تزيد من خطر الإصابة بتكوين أكياس الشيكولاتة والبطانة المهاجرة.

ويظهر بعض العلامات التى تدل على الإصابة بأكياس الشيكولاتة وهى:

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1: ألم شديد فى الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

2:ألم شديد فى الحوض مع مشاكل واضطرابات فى الجهاز الهضمى.

3:اضطرابات فى الدورة الشهرية وثقل شديد بها.

4:صعوبة شديدة فى الحمل.